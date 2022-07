Iga Swiatek sammelt 420.000 Euro in Charity-Match für Ukraine

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat am vergangenen Wochenende ein Charity-Match in ihrer Heimat Polen bestritten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.07.2022, 08:04 Uhr

© Twitter / @iga_swiatek

In dieser Woche greift Iga Swiatek wieder ins Turniergeschehen ein, erstmals nach ihrem Drittrunden-Aus in Wimbledon. In Warschau ist die Lokalmatadorin hierbei topgesetzt, trifft in Runde 1 auf Landsfrau Magdalena Frech.

Aber bereits am Wochenende war Swiatek im Einsatz, für den guten Zweck. Unter dem Motto "Iga Swiatek and Friends for Ukraine" spielte Swiatek in Krakau rund 420.000 Euro ein, die zwischen der vom ukraninischen Präsidenten Wolodimir Selenski ins Leben gerufenen Initiative United24, Unicef Polen und der Elina Svitolina Foundation aufgeteilt werden soll.

Auch Svitolina und Stakhovsky dabei

Auch die schwangere Elina Svitolina war vor Ort, sie agierte als Schiedsrichterin im Satz zwischen Swiatek und Radwanska (Radwanska gewann mit 6:4).

"Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ein Krieg so nahe sein könnte. Ich wurde in Zeiten geboren, in denen in unserem Teil Europas relativer Frieden herrschte", sagte Swiatek. "Ich habe festgestellt, dass das Interesse der Tenniswelt an den Geschehnissen in der Ukraine anfangs sehr groß war. Viele Tennisspielerinnen trugen Bänder in den Farben des Landes. Im Laufe der Zeit änderte sich dies jedoch und die Bänder verschwanden nach ein paar Spielen." Ihr Band werde sie jedoch weiterhin anbehalten, versprach sie.

Vor dem Einzel zwischen Swiatek und Radwanska hatte auch Sergiy Stakhovsky zum Schläger gegriffen, an der Seite von Radwanska gegen Swiatek und einen polnischen Nachwuchsspieler.

Stakhovsky hatte zu Beginn des Jahres seine Karriere beendet, er ist seit dem Beginn des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine für sein Heimatland im Einsatz, wie auch die ehemaligen ukranischen Spieler Andrej Medvedev und Aleksandr Dolgopolov.