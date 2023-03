Iga Swiatek wechselt zu Roger Federer - als Ausrüster!

Spektakuläre Neuigkeiten, die Roger Federer da via Instagram bekannt gegeben hat: Iga Swiatek, dreimalige Major-Siegerin und immer noch souverän Führende in den WTA-Charts, wird in Zukunft von einer Firma ausgerüstet, an der Federer Anteile hält.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.03.2023, 08:39 Uhr

© Instagram/Roger Federer Ab wann werden wir Iga Swiatek in den Klamotten von Roger Federer sehen?

Roger Federer gibt sich selten mit der zweitbesten Lösung zufrieden. Weshalb die Schweizer Schuh- und Bekleidungsunternehmen, an dem Federer Anteile hält und mit deren Schuhen der Maestro zuletzt auch gespielt hatte, sich einfach mal im allerobersten Regal des Frauentennis bedient hat. Und mit Iga Swiatek die bestmögliche Werbeträgerin unter Vertrag genommen hat. Ab wann die Polin in den neuen Kleidern antreten wird, ließ der Instagram-Post von Federer offen.

Und auch eine zweite Neuverpflichtung gab der 20-malige Grand-Slam-Champion in den sozialen Medien bekannt: Ben Shelton wird ebenfalls im Team des Schweizers auflaufen. Shelton hat im vergangenen Jahr einen großen Sprung nach vorne gemacht, war zuletzt in Indian Wells nur knapp an Titelverteidiger Taylor Fritz gescheitert.

Wird es das gewesen sein? Wahrscheinlich nicht. Wiewohl man in Unkenntnis der bestehenden Verträge nur spekulieren kann, wer als nächste(r) einen Ausrüsterwechsel vollzieht. Vielleicht muss man aber auch gar nicht so weit schauen: Cori Gauff etwa ist über die gemeinsame Management-Agentur ja mit Roger Federer schon verbandelt.