„Ignorante Betrunkene“ - Alejandro Davidovich Fokina konfrontiert Fans in Melbourne

Der Spanier Alejandro Davidovich Fokina sorgte nach einem umkämpften Fünfsatzerfolg mit ungewohnt deutlichen Worten für Aufsehen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 18:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Ein emotional aufgeladener Moment bei den Australian Open stand am Donnerstag im Fokus: Alejandro Davidovich Fokina reagierte bei seinem Zweitrundenmatch auf lautstarke Fans in der Kia Arena, die seiner Ansicht nach sein Spiel gestört hatten – und brachte seine Frustration in deutlich ungewohntem Ton zum Ausdruck.

Während des Matches gegen Reilly Opelka kam es im vierten Satz zu einem Wortgefecht zwischen Fokina und einzelnen Zuschauern in den vorderen Reihen des Stadions. Einige Personen hatten offenbar lautstark die Seite des Amerikaners unterstützt und – so Fokina – sogar gejubelt, als der Spanier einen Punkt nach einem Ausrutscher verlor. Der 26-Jährige zeigte sich darüber sichtlich verärgert und suchte das Gespräch mit dem Publikum, woraufhin der deutsche Schiedsrichter Nico Helwerth einschreiten musste, um die Situation zu beruhigen.

Leistung und Durchhaltevermögen belohnt

Im Anschluss an seinen hart erkämpften Fünfsatz-Sieg (6:3, 7:6, 5:7, 4:6, 6:4) äußerte Fokina im Presseraum seinen Unmut in klaren Worten: „Es waren vier ignorante Betrunkene, gegen die ich nichts ausrichten konnte. Mehr nicht.“ Er habe es als unfair empfunden, dass einige Zuschauer gejubelt hätten, als er sich verletzt habe, und sah darin keine respektvolle Unterstützung für die sportliche Leistung auf dem Court.

Fokinas starke Leistung und Durchhaltevermögen wurden am Ende dennoch belohnt: Trotz der äußeren Ablenkung setzte er sich durch und kämpft nun in der dritten Runde weiter. Sein nächstes Match bestreitet er gegen den US-Amerikaner Tommy Paul, der an Position 19 gesetzt ist.

Das Einzel-Tableau in Melbourne