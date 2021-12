"Ihr werdet es bald erfahren": Novak Djokovic gibt Australian-Open-Pläne noch nicht bekannt

Novak Djokovic hat sich kurz vor seinem Urlaub noch mal in Sachen Australian Open geäußert - und alle Fragen offen gelassen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.12.2021, 08:17 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Es ist natürlich eine der großen Fragen, die sich in der Off-Season stellen: Wird Melbourne-Rekordsieger Novak Djokovic auch 2022 bei den Australian Open aufschlagen (dürfen)? Der aktuelle Stand aus "Down Under": Nur geimpfte Spielerinnen und Spieler werden teilnehmen können beim ersten Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres, ungeimpfte Akteure über eine mögliche Quarantäne eher nicht.

Was eben Djokovic ins Spiel bringt: Er hat seinen Impfstatus bislang geheim gehalten, sein Vater die Vorgaben aus Australien kürzlich als "Erpressung" verurteilt.

Spielt Djokovic die Australian Open? "Ihr werdet es also bald wissen"

Und Djokovic selbst: Gab nach dem Aus des serbischen Davis-Cup-Teams vielleicht nicht wortkarg, aber doch wenig aussagekräftig. Er verstehe, dass man wissen wolle, wie es um seine Teilnahme bei den Australian Open aussehe, und generell seinen Start der neuen Saison. Aber er werde die kommenden Tage erst mal zur Erholung nutzen und wenig an Tennis denken. "Ich bin sehr sehr müde nach dieser Saison. Ich werde etwas Quality-Time mit meiner Familie verbringen, in den Reha-Modus schalten. Dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt."

Auf Nachfrage erklärte er, aktuell keine Antwort zu geben auf die im Raum stehende Frage nach den Australian Open, "ihr werdet informiert, das ist alles, was ich sagen kann. Ich kann euch aber kein Datum geben."

Natürlich sei es bis zur Australien-Tour nicht mehr weit, so Djokovic weiter. "Ihr werdet es also bald wissen."

Djokovic hatte 2021 seinen bereits neunten Titel bei den Australian Open geholt, nach einem Finalsieg über Daniil Medvedev. Damals war eine 14-tägige Quarantäne vorgeschrieben. Die Topspieler hatten hierbei einige Sonderbehandlungen genossen, wie größere Räume und einen extra Fitnessbereich, was nicht überall auf Verständnis gestoßen war.