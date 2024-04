Im Doppel soll alles schneller werden

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid sollen Medienberichten zufolge neue Regeln für das Doppel erprobt werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.04.2024, 13:47 Uhr

© Getty Images Im Doppel könnte sich schon bald etwas tun

Es tut sich was auf der ATP-Tour in Sachen Zeitmanagement. Zumindest ein bisschen. Denn wie man liest, will man auf der Männertour das Spielgeschehen raffen. Zunächst einmal im Doppel. Da soll nämlich in Madrid ein Versuchsballon starten. Mit folgenden Neuerungen:

Nach Ballwechseln, bei denen die Kugel weniger als drei Mal über das Netz geflogen ist, wird die Slot Clock anstelle von 25 Sekunden auf 15 Sekunden gesetzt. Genau das wurde übrigens schon bei den NextGen Finals erprobt.

Während des ersten Satzes soll es keine klassischen Wechselpausen mehr geben. Das heißt, dass die Spieler zwar die Seiten wechseln und einen Schluck aus ihren Flaschen nehmen können. Richtig pausiert wird aber erst nach dem ersten Satz.

Darüber hinaus sollen in einem 32er-Raster 13 Plätze für Paare mit einem vornehmlich Einzelspieler reserviert werden, die auch eine erweiterte Nennfrist genießen. 16 Plätze sind für reine Doppelpaare gesetzt, dazu kommen drei Wildcards.

Vor allem der letzte Punkt wird den Doppel-Spezialisten sicherlich sauer aufstoßen. Es wird spannend sein, ob das ATP-Council die vorgeschlagenen Änderungen akzeptiert. Und diese dann auch bei anderen Turnieren implementieren lässt.

