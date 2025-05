Im Livestream durch drei Tenniswelten

Tennis macht nie Pause, heißt es. Und das Gute ist: Die Fans können wirklich alle professionellen Partien live mitverfolgen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.05.2025, 06:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© ATP-Challenger-Tour/Screenshot Auch in Aix-en-Provence konnte man jeden Ballwechsel mitverfolgen

Fangen wir einfach mal mitten drin an: Aix-en-Provence, gestern am frühen Abend. Der wirklich große Stan Wawrinka gibt dem hiesigen Challenger noch einmal die Ehre, der Schweizer spielt im Halbfinale gegen Borna Gojo, dem Sieger winkt ein Treffen mit einem anderen Borna, dem Coric nämlich. Wie alle Turniere de- ATP-Challenger-Tour wird auch dieses im Livestream übertragen. Eine Kamera muss reichen. Jene in Aix wackelt zwischendurch verdächtig, vielleicht weht der Wind auch streng.

Was man auch sehen kann: volle Tribünen. Ballkinder. Und Linienpersonal!

Ein paar Stunden davor hat sich Lilli Tagger beim ITF-W35-Turnier in Santa Margherita di Pula im Halbfinale versucht, letztlich vergeblich. Die ITF bietet ebenfalls einen Stream an, jede Kamera mehr als die eine vorhandene wäre eine Überraschung gewesen. Der Court schaut eher so aus, als hätte der Schlauch des örtlichen Vereins ab und zu Aussetzer gehabt. Und natürlich gib es keine Jungen und Mädchen, die die Bälle einsammeln. Immerhin: Auf dem dafür vorgesehenen Stuhl sitzt ein Schiedsrichter. Die Clubmeisterschaften des glorreichen Voitsberger Tennis Clubs lassen grüßen.

Wawrinka heute gegen Coric

Das komplette Kontrastprogramm gibt es dann naturgemäß bei WOW, wo die Bilder des World-Feeds der Partie zwischen Aryna Sabalenka und Coco Gauff transportiert werden. So schaut Profitennis im Jahr 2025 im Idealfall aus, auch wenn das elektronische Hawkeye manchmal zweifelhafte Ergebnisse liefert.

Oder hält man es doch mit den Puristen - und überlässt die Entscheidungen, ob Bälle gut oder nicht gut sind, den Protagonistinnen? Bei Lilli Tagger und ihrer italienischen Gegnerin gibt es in dieser Hinsicht keine Probleme. Die Einsätze sind aber nicht annähernd so hoch wie in der Caja Magica. Eben dort war Stan Wawrinka schon mehrmals, die erst 17-jährige Tagger arbeitet sich langsam an diese Sphären heran.

Es sind drei Welten, in denen sich die Tennis-Profis bewegen. Und wer es einmal bis in die allererste geschafft hat, mag wohl nicht mehr so recht zurück in die zweite Etage. Umso bemerkenswerter, mit welchem Einsatz Stan Wawrinka noch auf dem Court steht. Der große Stan Wawrinka, wohlgemerkt. Der heute den nächsten Borna vorgesetzt bekommt. Live zu sehen im Stream.