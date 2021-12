Eurosport-Podcast: Becker fragt Zverev nach Abstand zu Djokovic

Alexander Zverev ist in der aktuellen Folge des Eurosport-Podcasts „Das Gelbe vom Ball“ zu Gast und stellt sich den Fragen von Boris Becker.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 22.12.2021, 14:33 Uhr

© Getty Images Boris Becker gibt Anweisungen auf dem Court

Nach einem großartigen Tennisjahr, das mit der Auszeichnung zum Sportler des Jahres endet, steht Alexander Zverev nun Tennis-Legende Boris Becker Rede und Antwort. Im Eurosport Tennis-Podcast „Das Gelbe vom Ball“ schaltet sich der 24-Jährige Olympiasieger von seinem Wohnsitz in Monaco zu und erhält zunächst Glückwünsche zur nationalen Auszeichnung. Für Zverev sei diese Ehrung in Deutschland sehr schön gewesen – jetzt beschäftige er sich aber schon mit der Vorbereitung auf das kommende Jahr.

Reinhören: Becker und Zverev in „Das Gelbe vom Ball“

Angelehnt an den aktuellen Austragungsmodus im Davis-Cup zeigt sich Zverev weiterhin kritisch: „Ich spiele immer gerne für Deutschland, aber der Davis Cup ist für mich einfach Tennis-Geschichte. Etwas, was über 130 Jahre gespielt wurde – mit Heimvorteil mit Auswärtsspielen und so weiter. Das war immer eine ganz besondere Atmosphäre und ich bin einfach nicht der Meinung, dass der Davis Cup innerhalb von einer Woche in einem Land gespielt werden sollte. (…) Das Datum ist auch schwierig. Für einen, der ganz hoch will, ist das eine Katastrophe, weil wir nur noch 10 Tage Zeit, bis wir nach Australien fliegen.“

Becker: „Spielst du jetzt besser oder ist Novak etwas langsamer geworden?“

Bezogen auf die zuletzt sehr guten Resultate von Zverev fragt Becker gerade heraus, ob Zverev einfach besser spiele oder ob Djokovic etwas langsamer geworden sei. Der 25-Jährige zeigt sich selbstbewusst: „Ich finde, dass ich mein Spiel im letzten Jahr extrem verbessert habe. Und dass sehe ich nicht nur, wenn ich gegen Novak spiele – das sehe ich auch, wenn ich gegen Leute spiele, die auf 20 oder 30 in der Welt stehen. Früher habe ich gegen die oft Probleme gehabt. Heutzutage vielleicht etwas seltener.“ Spielerisch habe sich vor allem der zweite Aufschlag von Zverev verbessert.

Im weiteren Verlauf der Podcast-Folge werden verschiedene Themen besprochen. Es geht um die Frage, ob Djokovic bei den Australian Open an den Start gehen wird, was Sascha über die aktuelle Corona-Situation denkt, wie es um die Rückkehr von Roger Federer steht und ob er es nochmal zurück in die Top 5 schaffen könnte. Dazu Zverev: „Roger hat schon vieles geschafft, was wir überhaupt nicht für möglich gehalten haben, deswegen würde ich es nicht ausschließen.“