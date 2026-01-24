In der Lieblingsarena: Zverev erneut am deutschen Morgen

Konstanz auf dem Court und bei den Ansetzungen: Der formstarke Alexander Zverev bestreitet bei den Australian Open sein drittes Match in Folge am Morgen deutscher Zeit.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 24.01.2026, 10:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev

Das Achtelfinale des Hamburgers gegen Francisco Cerúndolo (Argentinien) startet nicht vor 7 Uhr MEZ - es wurde zudem erneut in der John Cain Arena angesetzt.

Zuvor werden in der Tag-Session in Melbourne drei weitere Matches auf diesem Court ausgespielt. Ein etwas späterer Start der Zverev-Partie ist daher ebenfalls möglich. Der Weltranglistendritte dürfte sich über die Ansetzung freuen. "Das ist mein Lieblingscourt in Melbourne. Die Atmosphäre ist unglaublich", hatte der 28-Jährige nach seinem Zweitrunden-Sieg über Alexandre Müller (Frankreich) in der John Cain Arena geschwärmt.

Die Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka (gegen Victoria Mboko) und Carlos Alcaraz (gegen Tommy Paul) werden indes in der (deutschen) Nacht in der Rod Laver Arena spielen.

Zum Spielplan am Sonntag