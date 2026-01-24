Australian Open live: Stan Wawrinka vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Stan Wawrinka und Taylor Fritz treffen in der dritten Runde der Australian Open 2026 aufeinander. Das Match gibt es ab 7 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 19:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Taylor Fritz und Stan Wawrinka spielen um einen Platz im Achtelfinale

Es wird erst die vierte Begegnung zwischen Wawrinka und Fritz werden, der Schweizer hat die Nase knapp mit 2:1 vorne. Der letzte Sieg von Stan datiert allerdings aus dem Jahr 2018 in Tokio, 2023 in Monte-Carlo konnte Taylor gewinnen.

Für Stan Wawrinka gilt in Melbourne indes: Jede Match könnte das letzte bei den Australian open überhaupt sein.

Fritz vs. Wawrinka - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Taylor Fritz und Stan wawrinka gibt es ab 7 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne

laveraren