Australian Open live: Stan Wawrinka vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker
Stan Wawrinka und Taylor Fritz treffen in der dritten Runde der Australian Open 2026 aufeinander. Das Match gibt es ab 7 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 19:06 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Es wird erst die vierte Begegnung zwischen Wawrinka und Fritz werden, der Schweizer hat die Nase knapp mit 2:1 vorne. Der letzte Sieg von Stan datiert allerdings aus dem Jahr 2018 in Tokio, 2023 in Monte-Carlo konnte Taylor gewinnen.
Für Stan Wawrinka gilt in Melbourne indes: Jede Match könnte das letzte bei den Australian open überhaupt sein.
Fritz vs. Wawrinka - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Taylor Fritz und Stan wawrinka gibt es ab 7 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.
Hier das Einzel-Tableau in Melbourne
