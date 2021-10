Indian Wells 2021: Dominik Koepfer vs Emil Ruusuvuori im TV, Livestream und Liveticker

Auf der anderen Seite steht mit Ruusuvuori ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Die Nummer 78 der Welt ist in Amerika etwas besser unterwegs als Koepfer. In Cincinnati flog er in der Qualifikation raus, ehe er in Winston-Salem bis ins Halfinale vordrang. Auch bei den US Open in New York packte er es in Runde Zwei. Anschliessend musste er in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan im Viertelfinale die Segel streichen, in Sofia zuletzt gleich in der ersten Runde. Insgesamt ist also auch der Finne nicht frei von Unbeständigkeit.