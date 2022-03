Indian Wells: Alexander Zverev nach Aus - "Katastrophal"

Die Zweitrunden-Niederlage von Alexander Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells wirft Fragen auf. Der Deutsche unterlag trotz Führung Tommy Paul aus den USA in drei Sätzen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 15:22 Uhr

Alexander Zverev packte sich seine Taschen über die Schultern und schlich kopfschüttelnd vom Centre Court des Indian Wells Tennis Gardens. Der Olympiasieger hat seiner bislang verpfuschten Saison 2022 das nächste Kapitel hinzugefügt und ist nach dem ersten Match bei dem prestigeträchtigen Masters in der kalifornischen Wüste schon wieder raus.

"Ich habe keine Antworten gerade. Ich muss jetzt in mich gehen und sehen, wie ich diese Saison umdrehen kann. Momentan läuft alles in die falsche Richtung", sagte Zverev laut Süddeutscher Zeitung. Er verlor bei seinem ersten Einzelauftritt nach seinem Ausraster in Acapulco mit 2:6, 6:4, 6:7 (2:7) gegen den ungesetzten US-Amerikaner Tommy Paul und verpasste den Drittrundeneinzug.

Vier Doppelfehler von Zverev

Zverev, der in Indian Wells zunächst von einem Freilos profitiert hatte, besitzt nun viel Zeit zum Grübeln - und sollte diese nutzen. Einzig Anfang Februar mit dem Finaleinzug in Montpellier und mit seinen Siegen beim Davis Cup wurde er in diesem Jahr im Ansatz seinen hohen Erwartungen gerecht. Zuvor hatte er schon ein überraschend frühes Aus bei den Australian Open hinnehmen müssen - und all die sportlichen Eindrücke werden auch noch von den Szenen in Acapulco überlagert, die ihm von der ATP eine Bewährungs- und Geldstrafe einbrachten. Und viele kritische Worte und Blicke seiner Konkurrenten.

Gegen Paul wirkte es in der entscheidenden Phase so, als fühle er sich mental nicht komplett frei. "Als ich es zu Ende spielen musste, war es katastrophal", sagte Zverev selbst, dem bei 4:2-Führung im dritten Satz vier Doppelfehler unterliefen. Nun muss der Topspieler vor der nächsten Station in Miami (ab 23. März) seinen Kurs deutlich korrigieren.

