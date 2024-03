WTA Indian Wells: Badosa sagt verletzungsbedingt Turnier in Kalifornien ab

Aufgrund ihrer schweren Rückenverletzung muss Paula Badosa für das WTA1000er Turnier in Indian Wells absagen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 07.03.2024, 09:29 Uhr

© Getty Images

Die langanhaltene, schwere Verletzungsserie der Spanierin geht weiter. Am Dienstag erreichte sie noch das Finale des Schaukampfturnieres Tie Break Tens, zusammen mit ihrem Freund Stefanos Tsitsipas. Doch in der letzten Nacht gab sie via Insagram ihren verletzungsbedingten Rückzug aus dem kalifornischen Turnier bekannt. Badosa kämpft schon lange mir einer Rückenverletzung. Daher verbrachte sie den Großteil des letzten Jahres damit, sich von dieser Verletzung zu erholen, in der Hoffnung, dass es ihr dieses Jahr besser gehen würde.

Die BNP Paribas-Gewinnerin von 2021 schrieb über Instagram: "Es tut mir so leid, dass ich mich von meinem Lieblingsturnier zurückziehen muss. Ich habe alles versucht, um spielen zu können, aber es hat nicht gereicht."

Badosa wird zurückkommen, wann ist noch ungewiss

Die ehmalige Nummer 2 der Welt erklärte weiter: "Ich habe mit meiner Verletzung eine sehr schwierige Zeit, aber ich kämpfe jeden Tag dafür, dass ich so schnell wie möglich zurückkome." Die 26-jährige Spanierin bedankte sich auch noch bei ihren Fans und entschuldigte sich dafür, in der letzten Zeit nur "traurige Nachrichten" überbringen zu können.

Die Tennisfans können aufatmen: Zurückkommen möchte Badosa aber in jedem Fall und schrieb auf X (ehemalls Twitter): "Eines Tages werde ich auf dem Platz wieder lächeln können."