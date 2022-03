Indian Wells: Diese Partien gibt es an Tag 6

Auch an Turniertag 6 stehen interessante Partien auf dem Plan von Indian Wells. Bei den Herren geht es um den Einzug ins Achtelfinale – die Damen sind dort bereits angekommen. Ein Überblick.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 15.03.2022, 19:18 Uhr

Ein Blick über das „Stadium 1“ von Indian Wells

Der Klick auf „Order of Play“ gehört für echte Tennisfans schon fast zum täglichen Ritual. Die Matches in Indian Wells starten auch an Tag 6 um 11:00 Uhr vor Ort – demnach um 19:00 Uhr bei uns. Was steht heute an? Wer spielt wann auf welchem Court? Hier erfahrt ihr es.

Kerber im zweiten Match des Tages gegen Swiatek

Der Center Court von Indian Wells heißt „Stadium 1“ und hält heute folgende Partien bereit:

Sorana Cirstea vs Simona Halep

Iga Swiatek vs Angelique Kerber

Diego Schwartzman vs John Isner

Paula Badosa vs Leylah Fernandez

Andrey Rublev vs Frances Tiafoe

Auch in „Stadium 2“ stehen vielversprechende Matches auf dem Plan:

Matteo Berrettini vs Lloyd Harris

Jaume Munar vs Taylor Fritz

Maria Sakkari vs Daria Saville

Alexander Bublik vs Grigor Dimitrov

Veronika Kudermetova vs Marketa Vondrousova

Ein Blick in „Stadium 3“:

Miomir Kecmanovic vs Botic van de Zandschulp

Alex de Minaur vs Tommy Paul

Harriet Dart vs Madison Keys

Steve Johnson vs Hubert Hurkacz

Elena Rybakina vs Viktorija Golubic

Und letztlich in „Stadium 4“:

Petra Martic vs Ludmila Samsonova

