Indian Wells: Ein Doppelfeld voll mit Einzelassen!

Zu wenige Einzel-Topspieler im Doppel-Tableau? Das stimmt so in Indian Wells 2025 nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2025, 17:03 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini hat sich in Indian Wells mit Lorenzo Sonego zum Doppeln verabredet

Über mangelnde Beteiligung der Einzelspieler am Doppel-Wettbewerb beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells darf man sich nun wirklich nicht beschweren. Auch wenn hinter einigen Paaren noch ein kleines Fragezeichen steht: Wird Tomas Machac nämlich, nachdem er im Einzel aufgeben musste, tatsächlich im Paarlauf mit Jack Draper antreten? Wie sieht es mit Alexander Zverev aus, der mit Kumpel Marcelo Melo genannt hat?

Ok: Die beiden werden ziemlich sicher aufschlagen, auch wenn die Aussichten gemäß Papierform nicht prächtig sind. Denn Melo und Zverev haben mit Harri Heliovaara und Henry Patzende regierenden Wimbledon-Champions zugelost bekommen. Letztere sind im Tennis Paradise 2025 an Position zwei gesetzt.

Angeführt wird das Tableau von Marcelo Arevalo und Mate Pavic. Die es auch gleich mit zwei Einzelkönnern zu tun bekommen, nämlich mit Sebastian Baez und Tomas Etcheverry.

Drei italienische Spitzenpaare

Weiter im Text: Andrey Rublev und Karen Khachanov sind ja öfter gemeinsam am Start, so auch in Indian Wells. Matteo Berrettini hat sich mit Lorenzo Sonego verabredet, die beiden beginnen gegen Nikola Mektic und Michael Venus. Zwei weitere italienische Paare haben sich gefunden: Simone Bolelli und Andrea Vavassori schon länger, Flavio Cobolli und Lorenzo Musetti erst kürzlich.

Die französischen Farben werden u.a. von Ugo Humbert und Arthut Fils vertreten, interessanterweise hat sich Landsmann Giovanni Mpetschi Perricard mit dem Spanier Pedro Martinez verabredet. Spaß könnte schließlich noch das Duo Frances Tiafoe und Francisco Cerundolo verbreiten.

Hier das Doppel-Tableau in Indian Wells