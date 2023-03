Indian Wells: Fritz und Sabalenka geben die beste Mixed-Figur ab

Taylor Fritz und Aryna Sabalenka haben sich am Vorabend des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells den Sieg bei einem Mixed-Schaukampf geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2023, 08:38 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka und Taylor Fritz am Dienstagabend in Indian Wells

Wenigstens in Indian Wells lebt das Tie-Break-Tens-Format noch weiter. Ein Turnier also, bei dem lediglich acht TeilnehmerInnen an den Start gehen, das mit dem Viertelfinale beginnt und das der kurzen Aufmerksamkeitsspanne der Fans gerecht werden soll. Im Tennis Paradise firmiert dieses Kurzevent als Eisenhower Cup. Und wird schon fast traditionell am Dienstagabend vor Beginn der Hauptfeld-Matches ausgetragen.

Im Gegensatz zu früheren Versuchen, wie etwa der Premiere in Wien, spielen in Indian Wells aktuell allerdings gemischte Doppel-Paare. Und einige davon hat man in diesem Jahr schon beim United Cup bei der gemeinsamen Arbeit gesehen: Hubert Hurkacz und Iga Swiatek etwa. Oder Maria Sakkari und Stefanos Tsitsipas.

Der Sieg ging allerdings an eine Duo, das von den Veranstaltern als „Team Forehand Fear“ ins Rennen geschickt wurde: Taylor Fritz und Aryna Sabalenka. Fritz hat im vergangenen Jahr das Einzel in Indian Wells gewonnen, Sabalenka ist aktuell eine der heißesten Anwärterinnen auf den Titel. Im Finale gewannen Fritz/Sabalenka gegen Hurkacz/Swiatek mit 10:8 und durften ein Preisgeld von 200.000.- US Dollar an eine Charity ihrer Wahl weitergeben.

So hat sich der Eisenhower Cup 2023 entwickelt:

Viertelfinale:

Sakkari/Tsitsipas Badosa/Norrie 12:10 Hurkacz/Swiatek Fernandez/Auger-Aliassime 10:6 Jabeur/Ruud Pegula/Paul 10:5 Fritz/Sabalenka Bencic/Wawrinka 10:4

Halbfinale

Hurkacz/Swiatek Tsitsipas/Sakkari 10:7 Fritz/Sabalenka Jabeur/Ruud 10:8

Finale

Fritz/Sabalenka Hurkacz/Swiatek 10:8