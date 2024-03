Indian Wells: Geht es für Alexander Zverev endlich in die Final Four?

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells hat Alexander Zverev bislang noch nie das Halbfinale erreicht. 2024 hat die deutsche Nummer eins eine haarige Auslosung vor sich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.03.2024, 08:39 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev in Indian Wells 2023

Alexander Zverev und die ATP-Masters-1000-Turniere - das ist eigentlich eine ziemlich beeindruckende Liebesgeschichte. Beginnend mit dem ersten Masters-Triumph in Rom 2017, wo Zverev Novak Djokovic keine Chance ließ, hat die deutsche Nummer eins in schöner Regelmäßigkeit bei fast allen anderen 1000ern groß aufgezeigt. Aktuell stehen in dieser Kategorie fünf Titel zu Buche.

Umso erstaunlicher, dass es in Indian Wells für Zverev bislang noch nicht einmal zu einem Halbfinalplatz gereicht hat. Sieben Mal ist der mittlerweile 27-Jährige im Tennis Paradise im Hauptfeld an den Start gegangen, als bestes Ergebnis steht das Viertelfinale 2021 im Zeugnis. Damals fühlte sich Zverev von einem Zuschauer gestört, verlor gegen Lokalmatador Taylor Fritz.

Im vergangenen Jahr scheiterte Zverev - wie so oft - im Achtelfinale an Daniil Medvedev. In einem Match, das er auch hätte gewinnen können. Aber gut: Das Frühjahr 2023 stand ja noch unter dem Motto „Comeback“ nach der langen Pause aufgrund Zverevs Knöchelverletzung.

Zverev gegen Draper oder O´Connell

In der aktuellen Ausgabe gilt das nicht. Alexander Zverev ist mit dem Sieg beim United Cup und dem Halbfianle bei den Australian Open (Stichwort: Medvedev) gut in die Saison 2024 gestartet. Die mexikanischen Turniere fielen mit den Niederlagen gegen Jordan Thompson im Halbfinale von Los Cabos und vor allem der Erstrunden-Pleite gegen Daniel Altmaier in Acapulco dagegen enttäuschend aus.

In Indian Wells wird Zverev, an Position sechs gesetzt, gleich einmal gefordert werden. Nach einem Freilos geht es entweder gegen den immer stärker werdenden Jack Draper oder Christopher O´Connell. Gegen den Australier hat Zverev im vergangenen Jahr in München verloren.

Alcaraz möglicher Viertelfinal-Gegner

Gemäß Setzliste würde danach Tallon Griekspoor folgen, auch kein Selbstläufer für Zverev. Das Achtelfinale gegen entweder Alex de Minaur oder Alexander Bublik sieht auch eher nach Schwerstarbeit aus, bevor im Viertelfinale Carlos Alcaraz, der Titelverteidiger, warten könnte. Vorbehaltlich einer Steigerung des Spaniers, der schon vor seiner Verletzung in Rio de Janeiro weit weg von seiner Bestform agierte.

Das sieht nach einem üppigen Programm aus, in dem sich kurzfristige Änderungen immer ergeben können. Aber gerade gegen Alcaraz müsste sich Zverev keineswegs als Außenseiter sehen - den hat er schließlich zuletzt im Viertelfinale von Melbourne und zuvor bei den ATP Finals einigermaßen sicher besiegt.

