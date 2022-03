Indian Wells: Iga Swiatek - Mit großen Siegen vertraut

Iga Swiatek geht als Favoritin in das heutige Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells (ab 21 Uhr live im Tennis Channel). Finalgegnerin Maria Sakkari hat die Polin aber schon mehrmals geärgert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 13:32 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek geht als Favoritin in das Endspiel von Indian Wells

Den Turniersieg in Adelaide Anfang 2021 hat Iga Swiatek sicherlich gerne mitgenommen, es war der erste auf Hartplatz und eine kleine Bestätigung für den großen Coup, den die Polin ein paar Monate zuvor in Roland Garros gelandet hatte. Seitdem sind zwei weiter Championate dazugekommen, in Rom 2021 und vor wenigen Tagen in Doha, beide in der 1000er-Kategorie. Und das nicht etwa auf die sanfte Tour: Iga Swiatek hat vor allem in den Endspielen jeweils ihr bestes Tennis gezeigt.

In Doha ließ sie Anett Kontaveit nur zwei Spiele, im Foro Italico ging Swiatek gegen Karolina Pliskova sogar noch viel gnadenloser zur Sache: 6:0 und 6:0 gegen eine Spielerin der Klasse von Pliskova, das war eine ganz klare Ansage in Richtung Titelverteidigung bei den French Open. Die dann aber von wem zerstört wurde? Richtig: Maria Sakkari. Eben die möchte heute Abend Swiatek ein weiteres Mal in die Schranken weisen. Sakkari führt im direkten Vergleich mit 3:1-Siegen - auch wenn Swiatek auf ihrem Weg zum Sieg in Doha im Halbfinale erstmals nichts anbrennen ließ.

Osaka, Andreescu gewinnen Indian Wells - und die US Open

Im Frauentennis scheint dennoch alles möglich. Mit einer kleinen Einschränkung: Während Iga Swiatek in Sachen große Titel schon fast einen Haken an ihre Karriere machen kann, weist die Bilanz von Sakkari nur einen einzigen auf: 2019 in Rabat. Nimmt man gerne, irgendwo muss man ja anfangen. Dass danach aber in Sachen Siegerpokale nichts mehr gekommen ist, wird die Griechin sicherlich wurmen. In diesem Jahr stand Sakkari schon im Endspiel von St. Petersburg, verlor dort knapp gegen Anett Kontaveit (wie auch im Halbfinale der WTA Finals in Guadalajara).

Wer auch immer sich heute den Titel im Tennis Paradise holen und damit auch die Nummer zwei in den WTA-Charts hinter Ashleigh Barty werden wird, der sollte eine Sache im Hinterkopf behalten: Bei den letzten beiden „regulären“ Austragungen hat die Siegerin von Indian Wells dann auch bei den US Open zugeschlagen. 2018 war dies bei Naomi Osaka ebenso der Fall wie ein Jahr später bei Bianca Andreescu. 2020 wurde das Turnier Opfer der Corona-Pandemie, im vergangenen Jahr fand es erst im Herbst, also nach den US Open, statt.

