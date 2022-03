Indian Wells: Kerber überrollt Kasatkina, Halep schlägt Gauff

Angelique Kerber ist mit einer überzeugenden Leistung in das Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen. Die deutsche Nummer eins gab gegen Daria Kasatkina nur drei Spiele ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 06:11 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber steht in Indian Wells im Achtelfinale

Was für eine Vorstellung von Angelique Kerber in der dritten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells! Nachdem Kerber in Runde eins gegen die Chinesin Qinwen Zheng allergrößte Probleme hatte, im dritten Satz einen 1:4-Rückstand wettmachen musste, ließ Kerber beim 6:2, 6:1 gegen Daria Kasatkina nichts anbrennen. Nächste Gegnerin wird Iga Swiatek sein, die nach dem im Tiebreak verlorenen ersten Satz gegen Clara Tauson die Durchgänge zwei und drei mit exakt demselben Ergebnis gewann wie Kerber gegen Kasatkina.

Keine Geschenke wollte Simona Halep an Geburtstagskind Cori Gauff verteilen. Halep gewann sicher mit 6:3 und 6:4 und erspielte sich damit ein Achtelfinal-Duell mit Landsfrau Sorana Cirstea. Ebenfalls eine Runde weiter ist Madison Keys, die das rein amerikanische Duell gegen Alison Riske mit 7:6 (4) und 6:1 für sich entscheiden konnte. Risk spielt nun gegen Harriet Dart, die sich überraschend gegen Kaia Kanepi durchsetzte.

