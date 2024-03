Indian Wells: Kerber vs. Wozniacki - ewig junger Schlager nun als Mütter-Duell

Angelique Kerber und Caroline Wozniacki kennen sich bestens. Und dürfen im Achtelfinale von Indian Wells 2024 erstmals als Mütter gegeneinander antreten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.03.2024, 06:54 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber und Caroline Wozniacki bei den US Open 2016

Tja, wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Zwar hatte Angelique Kerber da schon ihre feste Absichtserklärung abgegeben, dass sie nach einer Babypause zurück auf die WTA-Tour kommen würde. Im Fall von Caroline Wozniacki war mit einem Comeback aber überhaupt nicht zu rechnen. Und nun werden sich die beiden im Achtelfinale von Indian Wells zum 16. Mal im Rahmen der WTA-Tour treffen. Man könnte fast von einem Klassiker sprechen. Kerber führt übrigens mit 8:7 Siegen.

Begonnen hat die Rivalität der beiden befreundeten Grand-Slam-Champions 2008 in Stockholm. Damals konnte sich Caroline Wozniacki in zwei Sätzen behaupten. Kerbers ersten Erfolg gab es vier Jahre später, sehr zum Leidwesen von Lokalmatadorin Wozniacki im Endspiel des Turniers in Kopenhagen. Kerbers wichtigster Sieg gegen Caroline Wozniacki mag jener im Halbfinale der US Open 2016 gewesen sein. Danach konnte die Deutsche im Endspiel ja auch noch Karolina Pliskova bezwingen.

Duell mit Iga Swiatek winkt

In Indian Wells haben Kerber und Wozniacki erst einmal gegeneinander gespielt, 2013 konnte sich die Dänin durchsetzen. Elf Jahre später kommt es nun also zu einem Achtelfinalduell, mit dem so nicht zu rechnen war. Denn vor allem Angelique Kerber war von der Auslosung nicht begünstigt worden. Schon Petra Martic zum Auftakt war kein Selbstläufer, in Runde zwei lag Kerber gegen Jelena Ostapenko schon mit Satz und Break zurück. Bemerkenswert, dass Kerber gegen Veronika Kudermetova noch einmal nachlegen konnte.

Caroline Wozniacki wiederum konnte vor allem in Runde zwei gegen Donna Vekic überzeugen. Und legte am Sonntag gegen Katie Volynets nach, die zuvor gegen Ons Jabeur gewinnen konnte.

Der Preis für die Siegerin könnte übrigens ein Spitzenduell mit Iga Swiatek werden. Die Polin wartet nämlich im Fall eines Sieges gegen Yulia Putintseva.

