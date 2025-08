WTA Montreal: Anisimova ist offiziell wieder in der Spur

Amanda Anisimova scheint ihre krachende Niederlage im Endspiel von Wimbledon gut verdaut zu haben. Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal steht die US-Amerikanerin schon im Achtelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.08.2025, 04:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Amanda Anisimova hat gegen Emma Raducanu nichts anbrennen lassen

Amanda Anisimova scheint wieder in dei Erfolgsspur gefunden zu haben. Genau genommen war sie von dieser ja nur ein einem einzigen Match abgewichen. Das aber war das wichtigste in ihrer Karriere, vor wenigen Wochen im Endspiel von Wimbledon. Das 0:6, 0:6 gegen Iga Swiatek hat Snisimova zu Tränen getrieben, in Montreal spielt sie aber wieder wie aus einem Guss. Das bekam nun Emma Raducanu beim 6:2 und 6:1 für Anisimova zu spüren.

Damit zog Anisimova ins Achtelfinale ein, wo sie morgen (Ortszeit) auf Elina Svitolina trfft. Die Ukrainerin hatte ihrerseits beim 6:1 und 6:1 gegen Anna Kalinskaya ebenfalls keine Probleme.

Was sich auch von Iga Swiatek behaupten lässt, Die Wimbledon-Siegerin gewann gegen Eva Lys sicher mit 6:2 und 6.2 und spielt in der Runde der letzten 16 gegen die starke Dänin Clara Tauson.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal