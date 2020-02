Indian Wells: Kim Clijsters bekommt Wildcard - Djokovic, Nadal spielen Doppel

Die ehemalige Weltranglistenerste Kim Clijsters wird ihr Comeback beim Premier-Turnier von Indian Wells fortsetzen. Die Veranstalter verliehen der Belgierin eine Wild Card für das Hauptfeld. Indessen bekamen Novak Djokovic und Rafael Nadal ebenfalls einen Startplatz für den Doppel-Wettbewerb.

von Lukas Zahrer

zuletzt bearbeitet: 28.02.2020, 11:22 Uhr

Clijsters bestreitet in Indian Wells ihr drittes Turnier der laufenden Saison, es ist ihr erstes Antreten in Kalifornien seit 2011. In den Jahren 2003 und 2005 konnte sie sich in der Wüste jeweils den Titel sichern.

In ihrem Comeback-Match in Dubai zeigte Clijsters gegen Garbine Muguruza eine mehr als ansprechende Leistung. "Ich habe vielleicht das Match verloren, aber für mich war es ein Sieg. Wieder auf dem Platz zu stehen, dieses Gefühl habe ich vermisst", sagte Clijsters nach ihrem frühen Aus. Beim Turnier in Monterrey setzt sie ihre Rückkehr auf die Profitennis-Ebene in der kommenden Woche fort.

Novak Djokovic & Rafael Nadal spielen Doppel in Indian Wells

Novak Djokovic hat sich indessen wie auch Rafael Nadal für ein Antreten im Doppel von Indian Wells entschieden. Djokovic spielt mit seinem Landsmann Viktor Troicki, mit dem er schon beim ATP Cup für Team Serbien erfolgreich war. Im Vorjahr erreichte Djokovic in Indian Wells an der Seite von Fabio Fognini das Halbfinale im Doppel.

Nadal hat sich mit Marc Lopez zusammengetan. Die Spanier haben bereits 2010 und 2012 die Doppel-Titel in Indian Wells gewonnen, bei den Olympischen Spielen 2016 holten sie in Rio Gold.

Bereits vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass auch Dominic Thiem im Doppel antritt. Der Australian-Open-Finalist spielt gemeinsam mit Grigor Dimitrov. Die weiteren Wild Cards werden in den kommenden Wochen vergeben.