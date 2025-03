Indian Wells: Mit Keys als Frontfrau - schlagen die Amerikanerinnen endlich zu?

24 Jahre ist es her, seit es in Indian Wells mit Serena Williams letztmals eine heimische Siegerin gab. In diesem Jahr stehen die Chancen dagegen denkbar gut.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.03.2025, 11:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Madison Keys sieht gute Dinge für die US-Frauen in Indian Wells voraus

Madison Keys hat sich nach dem Gewinn der Australian Open richtig viel Zeit genommen, um wieder in den Tour-Betrieb einzusteigen. Die Turniere im Nahen Osten ließ die mittlerweile 30-Jährige aus, in Austin durfte sie aufgrund einer skurrilen Regeln der WTA nicht starten, die Rückkehr gibt es nun in Indian Wells. Dort ist Keys an Position fünf gesetzt, eröffnet gegen Anastasia Potapova.

Wiewohl mit Coco Gauff und Jessica Pegula zwei Landsfrauen vor ihr liegen, könnte man gute Argumente dafür aufbringen, dass Madison Keys aktuell die amerikanische Frontfrau ist. Zumal sie auf dem Weg zum Titel in Melbourne ja Elena Rybakina, Iga Swiatek und Aryna Sabalenka geschlagen hat. Wobei auch Pegula gut in Form ist, wie ihr Turniersieg in Austin gezeigt hat.

Serena Williams letzte Siegerin im Jahr 2001

Es gibt also genügend lokale Sieganwärterinnen in Indian Wells, zumal auch Amanda Anisimova (Championesse in Doha) und Emma Navarro (Siegerin bei den Merida Open) ziemlich gut in Form sind. Und diese Breite ist auch nötig: Denn die USA warten seit 24 Jahren auf eine Siegerin bei den Frauen. Damals konnte sich Serena Williams im Endspiel gegen Kim Clijsters durchsetzen.

Nach 2001 erreichte Lindsay Davenport noch dreimal in Folge das Finale, verlor aber zwei davon gegen Clijsters und eines gegen Justine Henin. Die letzte Endspiel-Teilnahme gab es 2016, da verlor Serena Williams gegen Victoria Azarenka.

Es wäre also wieder einmal an der Zeit. Das sieht auch Madison Keys so: „Ich glaube, dass es nicht nur die Namen gibt, die jeder kennt und die schon etabliert sind, aber es gibt sehr viele Newcomer, die wirklich sehr, sehr gut abschneiden. Ich wäre nicht überrascht, wenn man einige wirklich großartige Resultate der US-Frauen sehen würde.“

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells