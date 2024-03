ATP Indian Wells: Murray gelingt Auftaktsieg und stürmt in die zweite Runde

Hervorragendes Auftaktmacht! Sir Andy Murray servierte sich mit einem Ass in die zweite Runde in Indian Wells. Er besiegte David Goffin in zwei klaren Sätzen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 07.03.2024, 09:29 Uhr

Andy Murray startete hervorragend in das Masters-1000er-Turnier in Indian Wells. Der dreimalige Grand-Slam-Champion ließ seinem belgischen Gegner David Goffin keine Chance und sicherte sich mit einem 6:3 und 6:2 Sieg seinen Platz in der zweiten Runde. Somit bleibt Murray weiterhin gegen Goffin ungeschlagen.

In der zweiten Runde hat der 36-jährige Murray allerdings ein schwereres Los erwischt: Andrej Rublev wartet auf den Schotten. Der an fünf gesetzte Rublev hatte die erste Runde Rast. Die genaue Uhrzeit des spannenden Matches wird noch bekannt gegeben.

Sinners Erstrunden-Gegner steht fest

Ebenfalls eine Runde weiter ist der Australier Thanasi Kokkinakis. Der langjährige Freund und Doppelpatner von Nick Kyrgios gewann mit 6:3 und 7:5 gegen Marcos Giron. Als nächstes trifft der 27-jährige Kokkinakis auf einen Favoriten des Turniers: Jannik Sinner. Das Match des Australiers und des an drei gesetzten Sinners findet morgen statt.