Indian Wells: Naomi Osaka - Bittere Tränen und ein großer Vergleich

Ein Fan hat Naomi Osaka mit einem Zwischenruf beim 0:6 und 4:6 gegen Veronika Kudermetova früh aus dem Konzept gebracht. Nachdem Match hat die Japanerin erklärt, warum sie so betroffen war.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2022, 11:39 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka hat sich von einem Fan aus dem Konzept bringen lassen

Indian Wells und ein Fan, der sich nicht benehmen kann - war da nicht was? Aber ja: Erst im vergangenen Herbst hat ein Zuschauer Alexander Zverev dermaßen eindrücklich genervt, dass der Deutsche seine Partie gegen Taylor Fritz tatsächlich noch aus der Hand gab. Jetzt hat es Naomi Osaka getroffen. „Naomi, you suck“, hat es schon nach dem ersten Spiel, das an Osakas Gegnerin Veronika Kudermetova gegangen war, von der Tribüne geschallt. Was die Japanerin aus dem Konzept brachte.

Osaka kullerten Tränen über die Wangen, eine Offizielle hielt mit der Indian-Wells-Siegerin von 2018 Rücksprache. Der Wunsch, sich via Mikrophon an das Publikum zu wenden, wurde Osaka zu diesem Zeitpunkt verwehrt. Diese Gelegenheit bekam sie nach Ende der Partie. Auch keine Alltäglichkeit bei großen Tennisturnieren.

„Ich wollte mich eigentlich nur bedanken“, erklärte Osaka den verbliebenen Fans im Stadium 1. „Ich glaube, dass ich vor der Kamera genug geweint habe. Um ehrlich zu sein: Ich bin schon früher beschimpft worden. Es hat mich eigentlich nicht so gestört.“ Aber dass es gerade in Indian Wells passiere, das habe sie mitgenommen.

Serena Williams wird in Indian Wells ausgepfiffen

„Ich habe ein Video von Serena und Venus gesehen, die hier beschimpft wurden“, so Osaka weiter. „Wer das noch noch nicht gesehen hat, sollte dies nachholen. Und ich weiß nicht warum, aber es ist mir in den Kopf geschossen und dort hat es sich in Dauerschleife wiederholt.“

Im Jahr 2001 war Venus Williams zum Halbfinale gegen Serena wegen einer Knieverletzung nicht angetreten. Serena wurde dann im Endspiel gegen Kim Clijsters vom Publikum beim Betreten des Courts ausgepfiffen. Was zur Folge hatte, dass Serena Williams das Turnier im Tennis Paradise bis 2015 gemieden hat, Venus sogar noch zwölf Monate länger. Das ist nach den versöhnlichen Worten zum Abschluss von Naomi Osaka nicht zu erwarten.

