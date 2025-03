Indian Wells: Null Ego - Jack Draper lobt Coach James Trotman

Jack Draper (ATP-Nr. 14) hat nach einer erneut starken Leistung das Viertelfinale in Indian Wells erreicht. Für seine starke Form macht er auch Coach James Trotman verantwortlich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.03.2025, 12:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Jack Draper

Jack Draper spielt sich immer weiter nach vorne: Nach seinem Durchbruchsjahr 2024 mit dem ersten Turniersieg beim Rasenturnier in Stuttgart lässt sich auch 2025 gut an. Achtelfinale in Melbourne, Finale in Doha, nun steht er im Viertelfinale von Indian Wells - nach einem durchaus beeindruckenden 7:5, 6:4 gegen Taylor Fritz, die Nummer 5 der Welt.

Einer der Mitverantwortlichen für das starke Tennis des Briten: Coach James Trotman.

„Er hat kaum ein Ego. Er weiß nicht nur viel über Tennis, sondern hat auch einen so guten Charakter und eine so tolle Persönlichkeit. Er will immer helfen und hat immer Verständnis dafür, dass man als junger Spieler auch abseits des Platzes viel durchmacht. Er war immer für mich da und ist immer großartig", so Draper im Anschluss an seinen Sieg im Gespräch mit dem US-amerikanischen Tennis Channel. “„Wir haben ein großartiges Verhältnis miteinander und respektieren uns sehr. Es ist schön, mit ihm unterwegs zu sein und all diese Emotionen durchzustehen.”

Draper über seinen Trainer: “Sehe ihn öfter als meinen Hund”

Die Spieler-Trainer-Beziehung, sie ist im Tennis ohnehin besonders. “Ich sehe ihn öfter als meine Mutter oder meinen Hund, und das will ich nicht!”, so Draper amüsiert. "Wahrscheinlich hat er auch genug von mir. Aber wir haben immer eine gute Zeit."

Diese soll in Indian Wells noch andauern. Draper will hier sein erstes Halbfinale bei einem Masters-Turnier erreichen. Im Weg: Ben Shelton, noch so ein vielversprechender Youngster. Das Spiel ist für die Night Session angesetzt, ab 1 Uhr MEZ.

Es ist die erste Begegnung der beiden.