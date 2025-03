Indian Wells: Raducanu fliegt erneut früh raus

Emma Raducanu kommt einfach nicht in Schwung. In Indian Wells verlor die US-Open-Siegerin von 2021 erneut in Runde eins.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2025, 00:30 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu ist auch in Indian Wells früh gescheitert

In Dubai hatte Emma Raducanu mit einem Stalker Probleme, zur Vorbereitung auf das WTA-Tour-1000-Event in Indian Wells bat die Britin sogar Turnierchef Tommy haas zur Trainingseinheit. Alleine: Es half nichts. Denn Moyuka Uchijama erwies sich in Runde eins als zu stark für Raducanu - die Japanerin zog mit einem sicheren 6:3 und 6.2 in Runde zwei ein.

Raducanu wird aktuell an Position 55 der WTA-Charts geführt. Ihre besten Leistungen zeigte die 22-Jährige in dieser Saison bei den Australian Open. Dort erreicht sie mit Siegen gegen Ekaterina Alexandrova und Amanda Anisimova die dritte Runde, wo sie gegen Iga Swiatek verlor.

Eine andere ehemalige Grand-Slam-Siegerin hatte dagegen keine Probleme: Sofia Kenin, 2020 bei den Australian Open erfolgreich., besiegte Maddison Inglis sicher mit 6:2 und 6:1.

Die Topstars steigen erst in der zweiten Runde ein, angeführt von der Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka und Titelverteidigerin Iga Swiatek.

Hier das Einzel-Tableu in Indian Wells