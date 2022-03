Indian Wells: Rafael Nadal zum Osaka-Vorfall: „Wir müssen vorbereitet sein“

Rafael Nadal hat nach seinem Drittrunden-Erfolg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells auch zum Vorfall um Naomi Osaka in deren Match gegen Veronika Kudermetova Stellung genommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2022, 19:11 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal ist in Indian Wells weiter auf Kurs

Besonders leicht ist Rafael Nadal beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells auch der Sieg gegen Daniel Evans nicht von der Hand gegangen. Immerhin: Im Gegensatz zum Auftakt-Match, wo Nadal gegen Sebastian Korda am Rande einer Niederlage stand, drohte dem 21-maligen Grand-Slam-Champion gegen Evans kein derartiges Ungemach. Auch wenn der Brite loslegte wie die sprichwörtliche Feuerwehr. Die kommende Aufgabe wird jedenfalls interessant, Nadal trifft auf die US-amerikanische Nummer eins, Reilly Opelka.

Nach dem Erfolg gegen Evans wurde der Spanier aber auch zum Vorfall rund um Naomi Osaka in deren Match gegen Veronika Kudermetova gefragt. Osaka war gleich zu Beginn des Matches von einem Zuschauer angepöbelt worden, verlor daraufhin die Contenance und schließlich auch das Match.

Nadal wünscht Osaka nur das Beste

„Die einfache Antwort für mich ist: Ich fühle mich deswegen furchtbar und es hätte niemals passieren dürfen“, so Nadal. „Aber selbst wenn es furchtbar ist, so etwa zu hören: Wir müssen darauf vorbereitet sein.“ Man freue sich ja auch über die Unterstützung des Publikums, die Nadal auch im Match gegen Korda von den Rängen mit großer Mehrheit zugeflogen ist. „Aber wenn so etwas passiert, dann müssen wir das akzeptieren und weitermachen.“

Nadal ist sich der besonderen Umstände um Naomi Osaka natürlich bewusst. „Ich weiß, dass Naomi an Dingen wie diesen arg gelitten hat. Alles, was ich ihr wünsche, ist, dass sie sich schnell erholt und alles gut wird. Aber das Leben ist nicht perfekt, oder? Wir müssen auf Schwierigkeiten vorbereitet sein.“

