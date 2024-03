Indian Wells: Shelton und Navarro gewinnen Tie Break Tens

Ben Shelton und Emma Navarro haben die diesjährige Ausgabe der Tie Break Tens in Indian Wells für sich entscheiden können.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2024, 07:21 Uhr

© Getty Images Ben Shelton und Emma Navarro am Dienstagabend in Indian Wells

Lautmalerisch und für romantisch gestimmte Tennisfans wäre es natürlich eleganter gewesen, hätten Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa beim Schaukampfturnier "Tie Break Tens" in Indian Wells den Sieg davon getragen. Aber selbst Gaudi-Matches sind ja kein Wunschkonzert! Und so setzten sich im Endspiel die beiden Lokalmatadore Ben Shelton und Emma Navarro gegen "Tsitsidosa" mit 10:8 durch und sicherten sich damit den Siegerscheck über 200.000.- US Dollar.

Während Shelton im vergangenen Jahren mit spektakulären Auftritten wie bei den US Open, wo er das Halbfinale erreicht hatte, oder mit seinem Turniersieg in Tokio für Furore gesorgt hatte, konnte sich Navarro, auch erst 22 Jahre alt, fast unbemerkt in der WTA-Rangliste nach oben spielen. Aktuell wird die US-Amerikanerin dort an Position 23 geführt.

Badosa gelingt Ass gegen Tiafoe

Shelton und Navarro ist auch bei den heute startenden Einzel-Wettbewerben im Tennis Paradise einiges zuzutrauen. Bei Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa, die in Indian Wells schon einmal den Titel geholt hat, sind da eher Zweifel angebracht. Immerhin: Der Aufschlag bei der Spanierin scheint schon wieder gut zu funktionieren. Denn gegen Frances Tiafoe gelang Badosa ein viel beklatschtes Ass.

Auch Hubet Hurkacz und Iga Swiatek haben das Schaukampfturnier als lockere Übungseinheit für das erste 1000er-Event bei den Männern (bei den Frauen ist es schon das dritte des Jahres) genutzt. Mussten sich Tsitsipas und Badosa aber glatt geschlagen geben.