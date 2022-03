Indian Wells: Sock und Isner stoppen Kokkinakis und Kyrgios

Jack Sock und John Isner haben Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells die erste Niederlage der Saison zugefügt. Die beiden US-Amerikaner gewannen mit 6:3 und 7:6 (3).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 08:01 Uhr

© Getty Images Jack Sock - im Einzel immer stärker, im Doppel eine Bank

Dass Jack Sock auch im Einzel immer näher an seine früherer Top-Ten-Form herankommt, hatte der US-Amerikaner in Indian Wells schon bei seiner hauchzarten Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas bewiesen. Dass Sock im Doppel aber nach wie vor zu den Allerbesten gehört, darüber bestehen in Fachkreisen keine Zweifel. Und so kommt das 6:3 und 7:6 (3) von Sock an der Seite von John Isner gegen Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis im Achtelfinale des ersten 1000ers des Jahres nicht überraschend. Zumal Isner/Sock in Runde eins die Turnierfavoriten Nikola Mektic und Mate Pavic aus dem Tableau gekegelt hatten.

Für Kokkinakis und Kyrgios war es die erste Niederlage in der Saison 2022. Zu Jahresbeginn hatten die beiden völlig überraschend die Australian Open in Melbourne für sich entschieden.

Die nächsten Gegner von Sock und Isner werden Stefanos Tsitsipas und Feliciano Lopez sein. Der Grieche und der spanische Veteran setzten sich gegen Tim Pütz und Michael Venus sicher mit 6:4 und 6:3 durch. Lopez/Tsitsipas waren zuletzt in Acapulco zum Titel gestürmt, Pütz und Venus paralell dazu in Dubai.

Hier das Doppel-Tableau in Indian Wells