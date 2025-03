Indian Wells: Youngster Fonseca dreht Partie gegen Fearnley

Joao Fonseca ist mit einem hart erkämpfte Drei-Satz-Erfolg gegen Jacob Fearnley ind ie zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turners in Indian Wells eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2025, 23:23 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca ist in Indian Wells erfolgreich gestartet

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Es hat nicht gut ausgesehen für Joao Fonseca an diesem Donnerstagnachmittag im Stadium 1 in Indian Wells. Nach einem furiosen Start lag der Brasilianer bei schwierigen Bedingungen gegen Jacob Fearnley im dritten Satz mit 1:3 zurück. Und schaffte es dennoch noch, die Partie herumzureißen. Fonseca trotzte dem Wind und seinem starken Gegner und gewann mit 6:2, 1:6 und 6:3.

In Runde zwei wird der Teenager, der vor wenigen Wochen in Buenos Aires seinen ersten Titel auf der ATP-Tour geholt hat, wieder auf einen Briten treffen. Es wartet nämlich der an Position 13 gesetzte Jack Draper.

Ein weiterer Sieger der ersten Partien in Indian Wells 2025 ist der Australier Rinky Hijikata, der gegen Alexander Shevchenko sicher mit 6:1 und 6.3 gewann. Ein Lebenszeichen gab es von Jenson Brooksby. Der US-Amerikaner, der lange wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln aussetzen musste, zog mit einem 1:6, 7:5 und 7:5 gegen Benjamin Bonzi in die zweite Runde ein.

Die gesetzten Spieler haben in Indian Wells allesamt. Angeführt wird das Tableau von Alexander Zverev, der morgen in Runde eins auf Tallon Griekspoor trifft. Die letzten beiden Ausgaben des Events im Tennis Paradise hat Carlos Alcaraz gewonnen. Der Spanier ist hinter Zverev an Position zwei gesetzt.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells