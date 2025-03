Indian Wells: Zverev gegen Griekspoor - die Bilanz könnte täuschen

Alexander Zverev eröffnet beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells gegen Tallon Griekspoor. Die Bilanz gegen den Niederländer ist gut. Aber einige Partien waren äußerst knapp.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.03.2025, 07:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev und Tallon Griekspoor in Roland-Garros 2024

Der erste Tag der Hauptfeldmatches bei den Männer in Indian Wells 2025 hat wieder einmal gezeigt, dass mit allem zu rechnen ist. Vor allem auch mit einer steifen Brise, die die Bälle unberechenbar macht, für reihenweise Rahmentreffer sorgt. Das stabile Spiel von Alexander Zverev sollte da eigentlich gut passen, eine perfekte Technik bei den Grundschlägen will der deutschen Nummer eins sicherlich niemand absprechen.

Und auch die Bilanz gegen den ersten Gegner im Tennis Paradise 2025 ist ja auch erfreulich. Denn von sieben Begegnungen mit Tallon Griekspoor hat Zverev sechs gewonnen, lediglich 2023 in Rotterdam feierte der Niederländer einen Heimsieg. Aber Achtung: Vor nicht einmal einem Jahr hatte Griekspoor Zverev in Roland Garros am Rande einer Niederlage, konnte eine Führung mit zwei Breaks im fünften Satz nicht ins Ziel bringen.

Griekspoor in Dubai im Halbfinale

Und auch im Herbst in Shanghai spielten die beiden ihr Nenngeld aus. Ehe sich Zverev im Tiebreak des dritten Durchganges doch noch behaupten konnte. Dazu kommt: Die aktuelle Form von Tallon Griekspoor kann sich sehen lassen. In Dubai erreichte er zuletzt das Halbfinale, besiegt auf dem weg dorthin nach Ugo Humbert auch Daniil Medvedev. Letzteren in einer Partie, die der Russe eigentlich schon sicher in der Tasche hatte.

Wobei Griekspoor da schon auch gezeigt hat, was ihn auszeichnet: In erster Linie ein formidables Offensivspiel, angetrieben von seiner Vorhand. Solide am Netz ist er darüberhinaus auch. Das Aus in Dubai kam gegen den späteren Champion Stefanos Tsitsipas.

Zverev in Acapulco mit Lebensmittelvergiftung

Für Alexander Zverev sind die letzten Wochen indes ja nicht nach Plan verlaufen. Den eher mauen Auftritten in Buenos Aires und Rio de Janeiro folgte eine zünftige Lebensmittelvergiftung in Acapulco. Das ist natürlich an jedem Ort bedauerlich. Ganz besonders aber bei einem Turnier, das Zverev ganz oben auf seiner Beliebtheitsskala führt.

Den Titel in Acapulco holte sich schließlich Tomas Machac. Auf den Tschechen könnte Alexander Zverev im Achtelfinale von Indian Wells treffen. Wenn er zunächst seinen siebenten Sieg gegen Tallon Griekspoor einfährt. Und danach entweder den unberechenbaren Fabian Marozsan oder Giovanni Mpetshi Perricard aus Frankreich schlägt.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells