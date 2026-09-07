Influencer-Debatte: Wimbledon geht nicht den Weg der US Open

Zahlreiche Influencer bevölkern aktuell die Anlage der US Open. In Wimbledon wird man ähnliche Bilder 2027 nicht zu sehen bekommen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 07.09.2026, 13:57 Uhr

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© Getty Images In Wimbledon bleibt alles beim Alten

Sie tanzen auf der Tribüne, sie posieren im Publikum, sie strahlen mit der New Yorker Spätsommer-Sonne um die Wette: Influencer sind rund um die US Open dieser Tage omnipräsent. Hunderte "Content Creator" teilen ihre Eindrücke von der Anlage in Flushing Meadows mit Millionen von Internetnutzern auf der ganzen Welt. Und manch einen stören sie dabei gewaltig.

"Wenn man zu einer Sportveranstaltung kommt, muss man den Sport natürlich respektieren", sagte Naomi Osaka im Verlauf der ersten Turnierwoche. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin wollte sich von der allgemeinen Aufregung zwar nicht anstecken lassen, äußerte sich aber doch entschieden. Sie halte es "für eine Frage der Höflichkeit, sich über den Sport zu informieren, insbesondere über die Etikette", sagte die Japanerin.

Zahl der Akrreditierungen verdoppelt

Osaka ist, wenn auch unfreiwillig, zur Symbolfigur geworden für die Kritik am Verhalten mancher Influencer. Um die 100 von ihnen sind in diesem Jahr US-Medienberichten zufolge offiziell als "Content Creator" akkreditiert - im Vorjahr waren es noch 54 gewesen.

Insbesondere der Einsatz von Blitzlicht und hellen Ringlichtern beim Erstellen von Inhalten steht bei den Profis in der Kritik. Der Veranstalter reagierte inzwischen unter anderem mit einem Verbotshinweis auf den Videoleinwänden. Die grundsätzlichen Haltung bleibt aber wohl unverändert - zumindest in New York. Denn in Wimbledon wird man Bilder wie aus dem Big Apple zeitnah nicht zu sehen bekommen.

Wimbledon will Influencer-Zustrom vermeiden

Einem Bericht der “Press Assocation" zufolge wollen die Organisatoren in London einen Zustrom von Influencern vermeiden. Demnach wird man im All England Club Gegenstände wie Ringlichter, die ein Match potentiell stören könnten, beschlagnahmen. So sollen Szenen wie während Osakas Erstrundenpartie vermieden werden.

Außerdem werde es in Wimbledon laut “Press Assocation” keine eigene Akkreditierungskategorie für Influencer oder Content Creator geben. Das Grand-Slam-Turnier im Südwestens Londons findet 2027 vom 28. Juni bis 11. Juli statt.