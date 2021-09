Irrer Rekord! Rafael Nadal steht seit 6000 Tagen in den Top Ten

Unfassbarer Rekord für Rafael Nadal! Der Spanier steht seit 6000 Tagen ununterbrochen in den Top Ten der Weltrangliste.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.09.2021, 19:29 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal steht seit 6000 Tagen in den Top Ten der Weltrangliste

Viele Leute können sich auf Anhieb wahrscheinlich nicht mehr erinnern, welchen Tätigkeiten sie am 25. April des Jahres 2005 nachgingen. Würde man Rafael Nadal diese Frage stellen, könnte die Antwort durchaus lauten: Ich habe gefeiert. Denn es war dies jener Tag, an dem der seinerzeit noch blutjunge Spanier erstmals in den Top Ten der ATP-Weltrangliste aufschien. Sein Triumph in Monte Carlo hievte den Mallorquiner auf den siebenten Platz des Rankings.

Seitdem musste Nadal trotz zahlreicher Verletzungen diesen elitären Club nicht mehr verlassen. Am 29. September 2021, also exakt 16 Jahre, fünf Monate und vier Tage später, durfte sich der Iberer über eine irre Bestmarke freuen. Wie die ATP bekanntgab, gehört der ehemalige Weltranglistenerste seit 6000 Tagen ununterbrochen zu den zehn besten Tennisspielern der Welt - natürlich Rekord seit Beginn der Datenerhebung!

In der Zwischenzeit heimste Nadal 20 Grand-Slam-Trophäen und zwei olympische Goldmedaille ein, insgesamt gewann der Spanier im Einzel 88 Titel. Derzeit liegt der 35-Jährige in der Weltrangliste auf Platz sechs, aufgrund seines vorzeitigen Saisonendes droht Nadal aber ein baldiges Ende der Top-Ten-Serie.

Ein Ende in puncto Karriere ist für den Spanier derzeit hingegen noch kein Thema: Sein Onkel Toni kündigte erst unlängst an, dass der 20-fache Major-Champion voller Tatendrang auf die Tour zurückkehren werde.