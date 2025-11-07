ISCHGL TROPHY 2025: Punkte, Piste, Party rund um den Ischgl Tennis Dome

Grand-Slam-Sieger in Einzel und Doppel, Weltklasse-Spieler, die Tennis-Geschichte geschrieben haben. Bei der Ischgl Trophy vom 11. - 14. Dezember im spektakulären Ischgl Tennis Dome treffen Top-Stars aufeinander. Auf dem Court – und auf der Piste! Denn bei der Ischgl Trophy wird Tennis auch zum Wintersport.

von PM

zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 07:45 Uhr

© Sascha Feuster Auch Dominic Thiem wird in Ischgl aufschlagen

Und so freute sich bei der Pressekonferenz am Donnerstag im Restaurant 1809 am Bergisel in Innsbruck der spanische Top-Star Feliciano Lopez: „Ich bin dankbar, bei einem so besonderen Event dabei sein zu dürfen. Das ist das erste Mal, dass meine beiden größten Leidenschaften, Tennis und Skifahren, miteinander kombiniert werden. Großartig!“



In Ischgl trifft er nun auf andere ehemalige Top-Profis wie Dominic Thiem (US-Open-Sieger 2020), den ehemaligen Weltranglisten-Zweiten Tommy Haas, den Serve-and-Volley-Könner Mischa Zverev sowie auf Fabio Fognini und Richard Gasquet. Der – Sieger im Doppel in Wimbledon und bei den US Open – war bei der Pressekonferenz zugeschaltet und versprach: „Ich bin noch top fit und voll im Training.“ Der Franzose hat erst vor wenigen Monaten seine Profi-Karriere beendet.



„Wir werden herausragendes Tennis sehen. Ich bin mir sicher, dass die Ischgl Trophy in den kommenden Jahren zu einem Event von enormer internationaler Strahlkraft wird. Ischgl ist der perfekte Ort dafür“, sagt Edwin Weindorfer, CEO und Gründer der veranstaltenden e|motion group.



Die Silvrettaseilbahn AG ist Partner des Turniers. Deren Vorstand Günther Zangerl erklärt: „Unsere moderne Tennis-Infrastruktur, die bisher vor allem von Einheimischen und regionalen Vereinen genutzt wird, soll künftig auch stärker bei unseren Gästen bekannt gemacht werden. Ziel ist es, die Attraktivität dieses Angebots zu erhöhen und die Nutzung durch Besucherinnen und Besucher nachhaltig zu steigern. Ein zentrales Element der Ischgl Trophy ist die Silvretta Therme, die als moderne MICE-Location ideale Bedingungen bietet, um Ischgl als Eventdestination weiter zu stärken.“

Als Marketing Vorständin des Tourismusverbandes Paznaun - Ischgl sieht auch Anna Kurz großes Potenzial in der Ischgl Trophy: „Ischgl steht seit jeher für Innovationskraft im alpinen Event-Tourismus. Mit der Ischgl Trophy entsteht ein neues Format an der Schnittstelle von Sport, Entertainment und Hospitality, mit dem Ziel ein echtes Signature-Event zu etablieren und für eine neue sportaffine Zielgruppe erlebbar zu machen.“



Und zu erleben gibt es wahrlich reichlich.



Am Donnerstag, 10. Dezember, geht es los mit einer Hüttenparty im herrlichen Tiroler Ambiente des Alpenhauses. Am Freitag stehen ab 15 Uhr sechs Partien an. Gespielt wird in zwei Gruppen über jeweils einen Satz, der bei Bedarf im Tie Break entschieden wird.



Am Samstag beginnen um 15 Uhr die Halbfinal-Duelle, zwischen diesen beiden Partien findet ein außergewöhnliches Show Match statt. Abschließender Höhepunkt am Samstag wird die Ischgl Trophy Gala Night in der Silvretta Therme.



Am Sonntag wird ab 14 Uhr der dritte Platz ausgespielt. Nach einem weiteren Show-Match steigt anschließend das Finale im stimmungsvollen Ischgl Tennis Dome.



Wer wird also Sieger der ersten Ischgl Trophy? Der nimmt einen Gewinner-Scheck über 25.000 Euro mit heimwärts, der Unterlegene erhält 15.000 Euro. Für Rang drei gibt es 7.000 Euro, für Platz vier 3.000 Euro.



Die Ischgl Trophy umfasst ein Total Financial Commitment von 250.000 Euro.



Viel Geld. Es geht aber aber auch um ganz viel Spaß. Auf dem Tennisplatz. Aber auch auf den Skipisten und in den Loipen. Diese Mischung macht die Ischgl Trophy so einmalig, sie ist eine vorweihnachtliche Bescherung für alle, die Sport und Spaß in einem top Ambiente lieben.

Tobias Bosch, der Projekt-Verantwortliche für die Ischgl Trophy verspricht: „Ihr könnt euch alle sicher sein, wir bringen mit diesem Event ein ganz besonderes Baby auf die Welt.“



TICKETINFORMATION

Tickets für die Ischgl Trophy sind über oeticket.com sowie ischgl.com erhältlich. Informationen zu exklusiven Logen- und Hospitality-Angeboten gibt es unter ischgl.trophy@emotiongroup.com , die auch für Rückfragen jederzeit zur Verfügung steht.

