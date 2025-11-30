Ischgl Trophy: Tsonga gesellt sich zu Thiem, Haas und Co.

Bei der Ischgl Trophy 2025 vom 11. - 14. Dezember duellieren sich Super-Stars, Grand-Slam-Sieger und Publikumslieblinge. Auf der Pressekonferenz am Samstag in der Silvretta Therme Ischgl war die Vorfreude auf das spektakuläre Event spürbar – zumal die bereits hervorragende Besetzung noch weiter aufgewertet wurde.

von PM

zuletzt bearbeitet: 30.11.2025, 13:01 Uhr

© Getty Images Jo-Wilfried Tsonga kommt in wenigen Tagen nach Ischgl

Beim Turnier der Herren schlägt nun Jo-Wilfried Tsonga auf! 22 Titel hat er auf der ATP-Tour gewonnen, war Stammgast in den Top 10. Der Franzose faszinierte dabei die Massen gleichermaßen mit seinem charismatischen Auftreten und kraftvollen Spiel. „Ich freue mich sehr auf dieses Event“, sagt Tsonga. Nun ist er ebenso bei der Premiere der Ischgl Trophy dabei wie Stefan Koubek, der langjährige Kapitän der österreichischen Davis-Cup-Mannschaft. Es wird ein Stelldichein der Siegertypen um den österreichischen Lokalmatador und US-Open-Sieger Dominic Thiem. Es werden sich sechs Spieler messen, die zusammen 75 Titel gewonnen und 95 Millionen US-Dollar Preisgeld verdient haben.



Dominic Thiem sagt: „Lasst uns eine richtig gute Zeit haben bei der Ischgl Trophy. Ich freue mich auf die Unterstützung des heimischen Publikums."



Tobias Bosch, Event Director der Ischgl Trophy, zeigt sich entsprechend begeistert und schürte die Vorfreude auf das Turnier: „Wir lieben, was wir tun. Und ich bin mir sicher, die Zuschauer werden lieben, was sie sehen.“



Zumal die Ischgl Trophy zusätzlich zum Herren-Turnier nun auch noch eine weitere massive Aufwertung erfährt.



Denn mit Daniela Hantuchova und Iva Majoli treten zwei langjährige, absolute Top-Stars des Frauen-Tennis zum Mixed-Knüller an! Die Slowakin Hantuchova ergatterte vier Grand-Slam-Titel im Mixed, zwischen 2001 und 2005 jeweils einen bei den Australian Open, den French Open, in Wimbledon und bei den US Open.



Die Kroatin Majoli triumphierte 1997 im Einzel bei den French Open. Das verspricht ebenso Spitzentennis wie die Herren-Konkurrenz, für die nun die Gruppen ausgelost wurden und der Spielplan feststeht.



GRUPPE THIEM: Dominic Thiem, Feliciano Lopez, Mischa Zverev

GRUPPE TSONGA: Jo-Wilfried Tsonga, Tommy Haas, Stefan Koubek



Es geht dabei am Freitag, 12. Dezember, ab 15 Uhr um die jeweils ersten beiden Plätze jeder Gruppe, die für die Teilnahme am Halbfinale am Samstag qualifizieren.



Am Samstag, 13. Dezember steigt dann zwischen den Halbfinals (ab 15 Uhr und ab 18 Uhr) das Mixed-Spektakel: Daniela Hantuchova Seite an Seite mit dem Drittplatzierten der Gruppe Tsonga gegen Iva Majoli im Duett mit dem Drittplatzierten der Gruppe Thiem.



Stehen die Endspiel-Teilnehmer fest, geht es ab 20 Uhr zur feierlichen Gala Night in der Silvretta Therme Ischgl.



Am Sonntag, 14. Dezember ist Finaltag. Aber bevor es im Endspiel ab 16.30 Uhr um den Sieger-Scheck von 25.000 Euro geht, wird bereits ab 14.00 Uhr Rang drei ausgespielt. Danach folgt noch ein Show-Doppel.



Kurzum: Die Ischgl Trophy bietet an drei Tagen insgesamt zwölf Matches Top-Tennis in Top-Atmosphäre. Die hochklassigen Begegnungen am Abend laden dazu ein, nach dem Spaß auf der Ski-Piste in den Ischgl Tennis Dome einzukehren.



SPIELPLAN



An drei Tagen gibt es zwölf Partien über jeweils einen Satz.



Freitag, 12. Dezember 2025:

Ab 15.00 Uhr: Haas - Koubek

Followed by: Zverev - López

Followed by Tsonga - Koubek

Nicht vor 18.00 Uhr: Thiem - López

Followed by: Haas - Tsonga

Followed by: Thiem - Zverev