Isner kritisiert Nadal: Training war "fürchterlich"

John Isner und Nick Kyrgios sind sich einig: Training mit Rafael Nadal hat den beiden Spielern keinen Spaß gebracht.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 28.03.2025, 19:41 Uhr

© Getty Images John Isner konnte bei neun Aufeinandertreffen nur einmal gegen Rafael Nadal gewinnen

Eigentlich steht diese Aussage in einem Widerspruch. Kein Spaß, wenn man mit Rafael Nadal auf dem Platz steht? Isner erklärt in dem Podcast Nothing Major Show, wie er zu diesem radikalen Urteil kam.

Es war 2017, und Isner und Nadal spielten die China Open. Überraschend für den 2,08 Meter- Mann fragte der spanische Ausnahmespieler den US-Amerikaner nach einem gemeinsamen Training. Als sich Isner das Hauptfeld genauer ansah, bemerkte er, dass er im Viertelfinale möglicherweise auf Nadal treffen könnte. Zufall oder Absicht?

Für den US-Amerikaner steht fest, das war reine Taktik: „Er wollte mein Spiel sehen, meinen Aufschlag, wie ich den Ball auf dem Trainingsplatz schlage“, analysierte Isner im Nachhinein. Trotzdem kam es zu dem gemeinsamen Training, auch wenn der Spaß für Isner fehlte: "Es war ein fürchterliches Training, weil er den Ball so hart schlug und jeden dritten Ball zum Winner verwertete.“

Kyrgios stimmt Isner zu

Ein paar Tage später trat der vermutete Fall ein, und Isner musste sich dem Rekordspieler stellen – ohne Erfolg. Nadal servierte den US-Amerikaner mit 6:4 und 7:5 ab. Gegen Kyrgios gewann er dann im Endspiel das Turnier.

Und gerade der immer polarisierende Australier gab auch in der Aussage Isners seine Meinung zu dem Thema ab und bestätigte die Kritik. „Ich kann nur zustimmen. Er (Nadal) schlug den Ball so stark in den Übungen, entsetzlich“, sagte Kyrgios. Oder vielleicht einfach nur zu schnell für den Australier?