Ist Novak Djokovic aktuell der fitteste der „Six Kings“?

Ein paar Tage sind es ja noch bei zur zweiten Ausgabe des hochdotierten Schaukampf-Events „Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien. Aber die Reihen scheinen sich zu lichten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.10.2025, 20:19 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic dieser Tage in Shanghai

Der Anspruch des „Six Kings Slam“ ist es augenscheiniich auch in der zweiten Ausgabe gewesen, die besten männlichen Tennisspieler der Welt mit ziemlich viel Geld dazu zu zwingen, an einem dreitägigen Schaukampf-Event teilzunehmen, obwohl die ATP-Tour gerade in die Zielgerade einbiegt, die Profis schon auf Reserve laufen, gerade jene, die über das Jahr erfolgreich und also viele Matches gespielt haben.

Aber für 1,5 Millionen US Dollar Startgeld und ein bisschen Rahmenprogramm nimmt man die Reise nach Saudi-Arabien dann doch gerne mit. Hatten sich ursprünglich Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Novak Djokovic und Jack Draper gedacht. Letzterer musste seine Saison früher beenden, also sprang Stefanos Tsitsipas ein.

Nun sieht es allerdings so aus, dass nicht nur Draper mit seinem Körper zu kämpfen hat, sondern etwa auch Carlos Alcaraz, der als reine Vorsichtsmaßnahme nach dem Ausrutscher in Tokio auf einen Start in dieser Woche in Shanghai verzichtet hat.

Fragezeichen hinter Sinner und Zverev

Jannik Sinner wiederum musste heute ja gegen Tallon Griekspoor aufgeben. Es wird interessant zu sehen sein, ob sich der Südtiroler nun eine Pause gönnt. Oder seinen „Titel“ bei den Six Kings doch verteidigen wird. Hinter der augenblicklichen Befindlichkeit von Alexander Zverev steht ein Fragezeichen - sollte der neulich verletzte Zeh wieder in Ordnung sein, gibt es bei Zverev ja immer noch die Rückenproblematk.

Taylor Fritz hat sich in Tokio im Endspiel den Oberschenkel massiv bandagieren lassen, in Shanghai ist der US-Amerikaner im zweiten Match rausgeflogen. Stefanos Tsitsipas ist dieses Schicksal erspart geblieben: Er ist erst gar nicht angereist, weil er verletzt ist.

Bleibt noch Novak Djokovic. Und so wie es derzeit aussieht, ist der 38-jährige Veteran derjenige, der am fittesten aus dem saudischen Six-Pack daherkommt. Die gute Nachricht für alle anderen: Noch ist ja etwas mehr als eine Woche Zeit, bis es in Riad losgeht.

