Italienisches Drama um Musetti und Berrettini

Während Jannik Sinner mit starken Leistungen die italienische Tenniswelt begeistert, sorgen Lorenzo Musetti und Matteo Berrettini für einige Sorgenfalten. Beide Stars kämpfen derzeit mit persönlichen Rückschlägen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 14:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Lorenzo Musetti

Musetti verpasst nächsten Karrieretitel

Lorenzo Musetti musste sich beim ATP-250-Turnier in Chengdu dem Chilenen Alejandro Tabilo nach 3 Sätzen geschlagen geben. Trotz Matchbällen im dritten Satz und einer Führung im Tiebreak konnte der 23-Jährige das Finale nicht für sich entscheiden. Für Musetti war es bereits die fünfte Finalniederlage in Serie, der letzte Turniersieg liegt fast drei Jahre zurück.

Emotionale Achterbahnfahrt

Die Niederlage traf Musetti tief. Nach dem Spiel kämpfte er mit den Tränen, während Tabilo nach langer Durststrecke seine Freude kaum fassen konnte. Dabei verläuft Musettis Saison durchaus erfolgreich: Rang sieben in der Jahreswertung und sein erstes Masters-1000-Endspiel in Monte-Carlo unterstreichen seine beeindruckende Karriereentwicklung. Einzig der nächste Titel bleibt bislang aus.

Berrettini mit schwierigem Comeback

Auch Matteo Berrettini hat weiter mit Rückschlägen zu kämpfen. Nach seiner Auftaktniederlage beim Hangzhou Open gegen Lucky Loser Dalibor Svrcina wirkt der 29-Jährige weit von seiner Topform entfernt. Berrettini hatte zuvor aufgrund einer Rumpfverletzung die French Open verpasst und übersprang nach seinem Erstrundenaus in Wimbledon die gesamte US-Hartplatzsaison.

Langwieriger Genesungsprozess

Laut dem ehemaligen italienischen Tennisspieler Paolo Bertolucci wird Berrettini noch einige Spiele benötigen, um wieder sein bestes Niveau zu erreichen. Der frühere Wimbledon-Finalist muss sowohl körperlich als auch mental fit bleiben, um zurück in die Spitze zu finden. Die nächste Gelegenheit dazu ergibt sich diese Woche in Tokio, wo Berrettini sich im Sechzehntelfinale immerhin schon gegen Jaume Munar mit 6:4, 6:2 durchsetzen konnte.