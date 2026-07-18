ITF Amstetten: Acht Österreicherinnen in der Quali dabei

Das ITF-W-100-Turnier in Amstetten beginnt morgen mit der Qualifikation. Acht Österreicherinnen hoffen dabei auf den Einzug ins Hauptfeld.

von PM

zuletzt bearbeitet: 18.07.2026, 19:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Leonie Rabl zuletzt in Kitzbühel

Durch ihr Ranking haben sich Liel Marlies Rothensteiner, Leonie Rabl und Claudia Gasparovic einen Platz in der Qualifikation gesichert. Mit einer Wildcard sind Lea Sabadi, Chiara Semmelmeyer, Lena Ramharter, Theresa Stabauer und Livia Keller vertreten.

Ein besonders schweres Los erwischte Liel Marlies Rothensteiner: Sie eröffnet den Qualifikationssonntag auf dem Center Court um 10:00 Uhr gegen die an Nummer 1 gesetzte Tschechin Aneta Laboutková.

Um sich für den Hauptbewerb zu qualifizieren, müssen die Spielerinnen zwei Qualifikationsrunden gewinnen.