ITF beschließt allgemeingültige Regeln für "Off-Court-Coaching"

Die Delegierten der Nationalverbände haben auf der ITF-Jahreshauptversammlung das „Off-Court-Coaching“ im Regelwerk verankert, das somit ab dem 01.01.2025 auf allen Touren Gültigkeit hat.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.10.2024, 13:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ab der kommenden Spielzeit ist das Off-Court-coaching dauerhaft auf allen Touren erlaubt.

Seit 2017 fanden erste Tests auf den Touren der ATP, WTA und der ITF World Tennis Tour, sowie bei den Grand-Slam-Turnieren statt. Das überwiegend positive Feedback nahm der Weltverband nun zum Anlass, die geänderte Coaching-Regel dauerhaft im Regelwerk der ITF unter der Regel 30 zu fixieren.

Von der Regeländerung erhofft sich die ITF, dass zum einen die Schiedsrichter entlastet werden, die sich somit verstärkt auf das Geschehen auf dem Platz fokussieren können und somit vor den bislang subjektiv zu treffenden Entscheidungen bei den bisherigen Coaching-Beschränkungen bewahrt werden. Zudem geht der Weltverband davon aus, dass das Tennis dadurch fairer und unterhaltsamer werden soll.

Keine Änderung gibt es beim „On-Court-Coaching“, das nach wie vor nur bei Team-Wettbewerben durch den Coach auf der Bank in der bisherigen Form erlaubt bleibt. Bei Einzel-Wettbewerben wird nun das “Off-Court-Coaching” mit folgenden, allgemeingültigen Regeln zugelassen:

Verboten ist nach wie vor das Coaching während der Ballwechsel. Zwischen den Ballwechseln im Game darf der Coach in kurzer und diskreter Form mit seinem Spieler kommunizieren. In ausführlicher Form darf die Kommunikation nur bei den Seitenwechseln und in den Satzpausen stattfinden. Die verbale Kommunikation ist auch nur gestattet, wenn sich Coach und Spieler auf der gleichen Platzhälfte befinden. Im anderen Falle sind nur Handzeichen erlaubt.

Diese allgemeingültige Regel wird auf allen Touren zum Einsatz kommen. Individuell festgelegt werden zusätzlich Faktoren wie: Ob ein Stuhlschiedsrichter vorhanden sein muss, ob beide Spieler einen Coach haben müssen, wieviele Coaches mit einem Spieler kommunizieren dürfen, etc.

Mit der Aufnahme der neuen Regelung hat die ITF zumindest den allgemeinen Diskussionen um das Coaching ein Ende gesetzt. Ob und in welcher Form sich die Regel bewähren kann, wird die praktische Anwendung auf den Touren zur neuen Saison zeigen.