ITF-Junior nach verwandeltem Matchball disqualifiziert

Kuriose Szenen in Litauen. Nachdem der Lokalmatador Deividas Bandzevicius beim ITF-Juniorenturnier in Aizraukle seine Auftakt-Begegnung mit einem spektakulären Matchball für sich entscheiden konnte, hatte der 17-Jährige seine Emotionen kurzzeitig nicht im Griff und traf beim ausgelassenen Jubel seinen italienischen Gegner mit dem Schläger, was zur anschließenden Disqualifikation führte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.04.2026, 20:54 Uhr

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© Facebook Tennis Legend Beim emotionalen Jubel traf Deividas Bandzevicius mit dem Schläger versehentlich seinen Gegner und wurde nach dem Match-Erfolg disqualifiziert.

Beinahe unendlich groß schien die Erleichterung bei Deividas Bandzevicius zu sein. Im Tiebreak des Entscheidungs-Durchgangs kämpfte sich der Litauer beim ITF-J60-Turnier im litauischen Aizraukle in seiner Auftakt-Partie gegen den Italiener Emiliano Bratomi bei eigenem Matchball aus der Defensive in den Ballwechsel zurück und beantwortete einen Smash seines Gegners mit einem unerreichbar als Passierball geschobenen Vorhandball, mit dem er den hartumkämpften 6:4, 4:6, 7:6 (5)-Erfolg eintüten konnte.

Nachdem der 17-Jährige die Arme nach oben gerissen hatte, verspürte er in der Emotion wohl noch etwas zu viel Energie und schickte sich an, seinen Schläger in die Luft zu werfen. Diese Aktion misslang dem Teenager jedoch gründlich, wodurch der Schläger auf die gegenüberliegende Platzseite geschleudert wurde und seinen gleichaltrigen Gegner leicht am linken Fuß berührte. Dieser nahm die Situation gedankenschnell dankbar an und verharrte erst einmal als Getroffener in gebeugter Haltung.

Im Anschluss an diese Aktion blieb dem Oberschiedsrichter keine andere Wahl, als gegen Bandzevicius eine Disqualifikation auszusprechen. Profiteur dieses Ausschlusses ist jedoch nicht sein italienischer Gegner, der aufgrund des beendeten Matches ausgeschieden bleibt, sondern der Ukrainer Volodymyr Revenko, der als Achtelfinalgegner des Litauers somit automatisch ins Viertelfinale vorrücken konnte.