ITF Zagreb: Ella Seidel erreicht Halbfinale nach Dreisatzerfolg

Beim ITF-W75er-Turnier hat Ella Seidel das Halbfinale erreicht. Gegen Caijsa Wilda Hennemann siegte die 20-Jährige mit 6:2, 1:6 und 6:4 und darf sich berechtigte Hoffnungen auf den Titel in der kroatischen Hauptstadt machen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2026, 17:09 Uhr

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Ella Seidel hat in Zagreb beim 75er-Turnier der ITF World Tennis Tour den dritten Sieg der Woche gefeiert. Gegen die Schwedin Caijsa Wilda Hennemann, aktuell im WTA-Ranking die Nummer 330, siegte die DTB-Spielerin in drei Sätzen und hat damit in der kroatischen Hauptstadt weiterhin die Chance auf ihren ersten Titel im Jahr 2026.

Seidel startete fulminant gegen die 25-Jährige Hennemann, die im ersten Satz von der Nummer 100 der Welt deutlich die Grenzen aufgezeigt bekam. Den guten Lauf aus dem ersten Durchgang konnte Seidel anschließend nicht in den zweiten Satz mitnehmen, der stattdessen deutlich an Hennemann ging.

Seidel nutzt Vorsprung in Satz drei

Doch die fünf Jahre jüngere Seidel ließ sich auch nach einem Aufschlagverlust zum Start des dritten Satzes nicht beirren und dominierte in den folgenden Minuten die Partie erneut. Nach dem 5:1 wurde es dann aber sogar nochmal eng, denn Hennemann kam auf 5:4 heran. Der folgende Aufschlagverlust der Schwedin beendete jedoch die Partie, die nach 1:54 Stunde an die 20-Jährige Deutsche ging.

Im Halbfinale wartet auf die topgesetzte Seidel direkt das nächste Duell mit einer Schwedin. Kajsa Rinaldo Persson ist mit 28 Jahren und Rang 262 im WTA-Ranking auf dem Papier eine größere Herausforderung als die heutige Gegnerin Hennemann. Erst im April trafen Seidel und Rinaldo Persson im Billie Jean King Cup aufeinander. Im Rahmen des Abstiegs der deutschen Equipe siegte Seidel im Einzel gegen die Skandinavierin souverän mit 6:1 und 6:3.

Hier das komplette Einzel-Tabelau in Zagreb

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