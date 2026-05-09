ITF Vero Beach: Ältester Weltranglistenspieler schlägt jüngsten - und den kennen wir doch...

Das gab es wohl noch nie: In dieser Woche traf in der Qualifikation für das M15-Turnier in Vero Beach (Florida) der älteste Akteur der ATP-Weltrangliste, Ryan Haviland aus den USA, auf den jüngsten - Landsmann Teodor Davidov.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2026, 14:39 Uhr

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Und der Oldie behielt die Oberhand: Ryan Haviland, 45 Jahre alt und die Nummer 1954 im ATP-Ranking, gewann im Quali-Finale gegen Teodor Davidov, 15 Jahre jung und die Nummer 1594 der Weltrangliste, mit 6:7 (2), 6:3 und [10:6] und zog damit ins Hauptfeld ein.

Dort allerdings unterlag er in Runde 1 in zwei Tiebreaks Justin Roberts.

Haviland hatte in 2004 (!) mit Rang 516 seine beste Ranglistenposition eingenommen, Davidov erst vor wenigen Wochen mit Platz 1567. Allerdings: Seine Zeit soll ja noch kommen.

“Dual-Hand”-Spieler Teodor Davidov macht von sich reden!

Aber halt, Teodor Davidov, der Name sagt uns doch was: Genau - der Youngster hatte in 2021 bereits unsere Aufmerksamkeit, als Videos um die Welt gingen von seinem besonderen Spielstil. Denn Davidov spielt den Traum eines Freizeitspielers: ohne Rückhand. Indem er einfach die Schlaghand wechselt! Seinen Stil hat er übrigens beibehalten, wie ein Video des Matches in Vero Beach zeigt.

Brad Gilbert schwärmt

Das Match zwischen Haviland und Davidov zog natürlich einige Aufmerksamkeit auf sich. Ex-Profi und Trainerlegende Brad Gilbert schwärmte auf X: “Das ist die Größe des Tennissports: Ein 45-Jähriger schlägt einen 15-Jährigen in der Qualifikation.”

Aqueel Khan wird mit 46 Jahren ältester Weltranglistenspieler

Und es geht noch verrückter: Haviland hat zurzeit genau einen ATP-Punkt, der in der kommenden Woche allerdings verfallen wird. Den “Ältesten”-Status wird dann der 46-Jährige (!) Aqeel Khan einnahmen: Er ist aktuell noch ohne Ranking, hat in dieser Woche beim ITF-Turnier in Islamabad allerdings die zweite Runde erreicht.

Khan wird damit ab übermorgen im ATP-Ranking vertreten sein. Wieder mal, muss man sagen: Khan war 2004 bereits die Nummer 349 der Welt.