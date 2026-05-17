ITF Zagreb: Dreisatzniederlage gegen Erika Andreeva! Ella Seidel verpasst den Titel

Ella Seidel hat beim ITF-75er-Turnier in Zagreb den Titelgewinn verpasst. Im Endspiel unterlag die deutsche Tennishoffnung mit 3:6, 6:3 und 3:6 Gegnerin Erika Andreeva.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2026, 14:45 Uhr

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© Getty Images Ella Seidel ging in Zagreb als topgesetzte Spielerin in das Turnier.

Für Ella Seidel endet die Woche von Zagreb nach hartem Fight nicht mit dem Titelgewinn. Die als topgesetzte Spielerin des Turniers musste sich im Endspiel am Sonntag nach drei Sätzen der Russin Erika Andreeva beugen.

Nach dem Satzrückstand gegen die ältere Schwester von Mirra Andreeva bewies Ella Seidel Nervenstärke. Die Nummer 100 der Tennisweltrangliste konnte im zweiten Durchgang ein Breakgewinn mehr erzielen als Gegnerin Andreeva und damit das Match in einen dritten Satz schicken. Nachdem Seidel im finalen Durchgang das Break zum 2:1 nicht bestätigen konnte, musste die Hamburgerin den bitteren Aufschlagverlust zum 3:5 einstecken. Kontrahentin Andreeva nutzte diese Vorlage und servierte zum Titelgewinn aus.

Seidel wartet seit 2024 auf einen Titel

Seidel klettert damit in der kommenden Woche um vier Plätze auf Rang 96. Titelträgerin Erika Andreeva darf sich nach dem Triumph in der kroatischen Hauptstadt um einen größeren Sprung freuen. Die 21-Jährige Russin springt von Rang 306 in der kommenden Woche auf den 247. Platz in den WTA-Charts.

Ella Seidel wartet nun seit September 2024 auf einen Titel. Der letzte Coup gelang vor über eineinhalb Jahren beim ITF-W75er-Event im bulgarischen Pasardschik. Der Titelgewinn war auch das letzte Endspiel, welches Seidel bestritten hat. Seitdem muss die 21-Jährige auch deutlich seltener auf der ITF World Tour ran und spielt vermehrt die großen Events auf der WTA Tour.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Zagreb