ITF-Turniere in Heraklion: Tennis mit Aussicht

Es gibt Ortschaften auf der Tennis-Weltkarte, die bei den Profis fast Legendenstatus erlangt haben. Allerdings nicht, weil hier glamouröse Grand-Slam-Events ausgetragen werden, sondern aufgrund der Möglichkeit an monatelangen Trainingscamps unter Wettkampfbedingungen teilnehmen zu können.

von Florian Heer aus Heraklion

zuletzt bearbeitet: 30.10.2023, 13:11 Uhr

© Florian Heer Valentin Royer

Es handelt sich um Städte wie Monastir in Tunesien, Antalya in der Türkei oder Sharm-El-Sheikh in Ägypten. In diesen sonnenreichen Destinationen finden gefühlt das ganze Jahr über internationale Profi-Turnierserien statt, ausgetragen allerdings nicht in traditionellen Tennisclubs, sondern in Ferienhotelanlagen.

Auch in Kreta können die Tenniscracks während mehrerer Wochen im Jahr auf Jagd nach wertvollen Weltganglistenpunkten gehen. Seit 2012 begrüßt das Lyttos Beach Resort in Hersonissos die internationalen Athleten zu Events für Damen und Herren auf der ITF-World-Tennis-Tour.

Hersonissos, ungefähr 25 Kilometer östlich der Inselhauptstadt Heraklion gelegen, ist ein malerischer Küstenort an der Nordküste von Kreta und ein lebhaftes Reiseziel, das für seine traumhaften Strände und sein pulsierendes Nachtleben bekannt ist. Diese charmante 30.000 Einwohner-Stadt zieht jedes Jahr Tausende von Touristen an, die das sonnige Wetter, die kristallklaren Gewässer und die herzliche Gastfreundschaft der Einheimischen genießen möchten.

Nana ITF World Tennis Tournament

Die Tennislandschaft auf Griechenlands größter Insel hat allerdings Zuwachs bekommen. Bereits im zweiten Jahr veranstaltet neben dem Lyttos Beach Resort auch das Nana Golden Beach Hotel Turniere auf dem Pro-Circuit.

George Ploumis, Betreiber der gleichnamigen Tennis-Akademie innerhalb des Nana Tennis & Sports Club, lobt dabei die Professionalität der Veranstaltungen. Der Deutsch-Grieche, der mit seinem Team während des Jahres Tenniscamps für Vereine und Einzelspieler aller Altersklassen und Spielstärken anbietet, war früher in die Organisation der Turniere im Lyttos involviert, bevor er als Manager für die ITF-World-Tennis-Tour-Events im Nana Golden Beach mitverantwortlich wurde.

Und tatsächlich sind die Bedingungen vor Ort eindrucksvoll. Die Tennisanlage verfügt über 13 Hybrid-Sand-Tennisplätzen, zwei davon überdacht, fünf Hartplätze und 3 Paddle-Tennisplätzen mit Flutlicht für abendliche Spiele. Die meisten Courts bieten zudem einen unvergesslichen Blick auf das Mittelmeer. Das kürzlich erbaute Sports Club Center beherbergt ein 25-Meter-Hallenbad und ein hochmodernes Fitnesscenter, welches die Spieler während der Turnierwochen nutzen dürfen.

Royer holt sich den Titel bei den Herren

Die dreiwöchige Turnierserie findet in diesem Jahr vom 15. Oktober bis 05. November statt und beinhaltet zwei ITF-World-Tennis-Tour M15 Events und ein M25 Event für Herren auf Hartplatz, sowie ITF-World-Tennis-Tour-Turniere für Damen auf Sand in den Kategorien W15, W25 und W40.

Der topgesetzte Franzose Valentin Royer wurde seiner Favoritenrollen gerecht und gewann das Herrenturnier während der zweiten Woche. Die Nummer 299 der ATP-Weltrangliste besiegte den 18-jährigen Tschechen Matthew William Donald 6:1, 6:1 im Finale am Sonntag.

"Es war eine makellose Leistung", sagte Royer nach dem Turniersieg. "Vor dieser Woche hatte ich ein wenig Probleme mit meinem Level. Es fiel mir schwer, vom Sandplatz auf den Hartplatz zurückzukehren, da das Spiel intensiver ist. Aber ich war diese Woche ziemlich solide und bin sehr glücklich."

Der 22-jährige sicherte sich seinen fünften Karrieretitel auf dem ITF-Pro-Circuit, den dritten in dieser Saison nach seinen Triumphen in Rabat, Marokko, und Vila Real de Santo Antonio, Portugal. Die Bedingungen vor Ort auf Kreta kamen auch bei Royer sehr gut an.

"Ich war vor zwei Jahren schon einmal auf Kreta, aber es ist das erste Mal, dass ich in diesem Resort bin. Die Einrichtungen sind brandneu. Ich übernachte im Fünf-Sterne-Hotel hier, was vielleicht etwas teurer ist, aber das Gelände und die Aussicht sind faszinierend. Es könnte nicht besser sein, um Tennis zu spielen."

© Florian Heer Irina Maria Bara

Bara triumphiert in der Damenkonkurrenz

Bei den Damen war die Rumänin Irina Maria Bara erfolgreich. Die Nummer zwei des ITF-World-Tennis-Tour W25 Sandplatzturniers besiegte ihre Landsfrau Andreea Mitu 6:2, 6:1.

„Obwohl es auf der Anzeigetafel nicht so aussieht, war es ein wirklich hart umkämpftes Match“, gab Bara zu Protokoll. „Wir kennen uns ziemlich gut. Wir sind beide aus Rumänien und haben schon ein paar Mal gegeneinander gespielt. Ich wusste, dass es nicht einfach werden würde, aber ich bin eine Kämpferin und es ist mir heute gelungen zu gewinnen.“

Die Nummer 190 der WTA-Weltrangliste wird in Kreta noch eine Woche verweilen und im abschließenden Event des Swings im Mittelmeer an den Start gehen.

„Ich war schon einmal im Griechenlandurlaub, aber es ist das erste Mal, dass ich auf Kreta bin, und nach dieser Erfahrung werde ich definitiv wiederkommen“, konstatierte Bara. „Ich habe diese Woche sehr gut gespielt. Mir gefallen die Bedingungen und das Wetter war wunderschön. Alles war perfekt.“