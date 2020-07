Ivan Ljubicic - Nach Roger Federer kein Coaching-Job mehr

Ivan Ljubicic hat für die kommenden Jahre einen sehr genauen Plan - und dieser wird nach dem Ende der Karriere von Roger Federer keinen Posten als Coach auf der ATP-Tour mehr vorsehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2020, 12:31 Uhr

© GEPA Pictures Ivan Ljubicic hat schon Pläne für die Post-Federer-Zeit

Wenn man nach den Gründen für die Wiedergeburt Roger Federers als Grand-Slam-Champion Anfang 2017 bei den Australian Open sucht, dann wird man recht schnell auf den Einfluss von Ivan Ljubicic kommen. Die verbesserte Rückhand, vielmehr die offensivere Position, aus der Federer den vermeintlich schwächeren Schlag plötzlich zu Punkten verwertete, mag zu großen Teilen auf den Einfluss von Ljubicic zurückgehen. Zumal der Kroate in seiner aktiven Zeit, die ihn bis auf Platz zwei der ATP-Weltrangliste geführt hat, ebenfalls ein Meister der einhändigen Rückhand war.

Die Liaison mit Federer ist nicht die erste, die Ljubicic als Coach mit einem Top-Spieler auf der ATP-Tour verbindet. Aber es wird die letzte bleiben, wie er der Zeitung Novi List verriet. „Roger wird mein letzter Coaching-Job sein“, sagte also Ljubicic. Danach wolle er sich zu einhundert Prozent dem All-Inclusive-Management jüngerer Spieler wie Borna Coric oder Marta Kostyuk widmen. „Aber meine Arbeit mit Roger geht weiter, steht überhaupt nicht in Frage. Nach seiner Karriere kann ich mich exklusiv darauf konzentrieren, was mich glücklich macht.“

Zu viel Augenmerk auf die Grand Slams

Dafür hat Ivan Ljubicic auch in den kommenden Monaten reichlich Zeit, Federer hat sein Comeback erst für Anfang 2021 avisiert. „Wir haben alles unter Kontrolle,“ so Ljubicic weiter. „Wir planen für die nächste Saison. Es ist ein Wunsch und ein Traum, dass alles so sein wird wie 2017, aber uns ist klar, dass es eine neue Situation geben wird.“ Zumal Federer Anfang August seinen 39. Geburtstag feiern wird.

Etwas sauer stößt Ivan Ljubicic die seiner Ansicht nach unverhältnismäßig große Konzentration der Tennis-Öffentlichkeit auf die Grand-Slam-Turniere auf. „Alle sind ein wenig zu sehr auf Major-Titel fokussiert. Das sind die größten Turniere in unserem Sport, aber sie sind nicht die einzigen wertvollen Dinge. Bei Roger Federer ist es der Fall, dass er den Sport liebt und so viel als möglich spielen möchte. Wir werden alles für gute Resultate tun, aber das ist nicht der einzige Grund, warum er noch spielt. Aber mir ist klar, dass es Leute gibt, die das nicht verstehen.“