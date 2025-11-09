Jack Draper gibt Comeback bei den UTS-Finals in London

Nach den US Open musste Jack Draper die Saison auf der ATP-Tour aufgrund einer Verletzung im Oberarm vorzeitig beenden. Sein Comeback gibt der Brite nun auf heimischem Boden beim UTS-Event in London, das vom 5. bis 7. Dezember stattfindet.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.11.2025, 09:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jack Draper gibt in London noch in diesem Kalenderjahr sein Comeback.

Die Höhen und Tiefen eines Tennisprofis erlebte Jack Draper innerhalb der gerade zu Ende gehenden Spielzeit. Mit seinem Erfolg beim ATP-Masters-Event in Indian Wells legte der Brite den Grundstein für seine bislang erfolgreichste Saison auf der ATP-Tour, die er nach dem Erreichen seines Höchstrankings mit Platz 4 auf Position 10 beenden wird.

Doch schon mit Beginn der Sandplatz-Saison machten sich beim 23-Jährigen Schmerzen im Bereich des rechten Oberarms bemerkbar, die an Intensität immer mehr zunahmen und ihn bei den US Open nach erfolgreichem Auftakt zur Absage seiner Zweitrunden-Begegnung gegen den Belgier Zizou Bergs zwangen. Im Anschluss daran unterzog er sich einer Scan-Untersuchung und beendete daraufhin vorzeitig seine Spielzeit auf der ATP-Tour.

Nachdem der britische Davis-Cup-Spieler in einem Podcast vermeldete, dass sein Arm immer besser wird, steht sogar in diesem Kalenderjahr noch das Comeback auf dem Programm. Bei den UTS-Finals in London, die er 2023 für sich entscheiden konnte, wird er vom 5. bis 7. Dezember in der Copper Box Arena aufschlagen. Neben dem Lokalmatador werden Alex de Minaur, Andrey Rublev, Casper Ruud, Francisco Cerundolo, David Goffin, Adrian Mannarino und Tomas Machac am Start sein.