Jahresend-Top-10: Lorenzo Musetti hält die Einhänder-Fahne hoch

Wann kommt das erste Jahr ohne Einhänder in den Top 10 am Ende? 2025 zumindest noch nicht. Dank Lorenzo Musetti.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.11.2025, 21:14 Uhr

Die Einhänder im Tennis, und da erzählen wir nichts Neues: Sie werden immer weniger. Die Beidhänder haben spätestens seit den 1980er-Jahren massiv an Aufschwung gewonnen. Warum? Nun, Beidhänder bekommen mehr Wucht in den Schlag, können speziell gegen den “Heavy Spin” der aktuellen Generation deutlich besser dagegen halten. Die Vorteile der einhändigen Rückhand - größere Reichweite, meist besserer Slice und Volley - spielen keine so große Rolle mehr wie früher, wo eben noch mehr volliert und gesliced wurde. Und um Schönheitspreise (jaaaa, die einhändige Rückhand ist eine Augenweide!) geht's nun doch eher selten im Tennis.

Ein Blick auf die Jahresend-Top-10 in 1990? Da standen mit Stefan Edberg (1.), Boris Becker (2.), Ivan Lendl (3.), Pete Sampras (5.), Andres Gomez (6.), Thomas Muster (7.), Emilio Sanchez (8.) und Brad Gilbert (10.) noch acht Einhänder unter den ersten zehn Spielern der Welt.

Zum Ende des Jahres 2000 waren es vier mit Gustavo Kuerten (1.), Pete Sampras (3.), Alex Corretja (8.) und Tim Henman (10.).

Ende 2010 grade mal zwei mit Roger Federer (2.) und Mikhail Youzhny (10.).

Tsitsipas und Dimitrov zuletzt als Jahresend-Einhänder dabei

Und seither? War meist Roger Federer der Mann, der für einhändige Stabilität sorgte, teils begleitet von Stan Wawrinka, Stefanos Tsitsipas oder Grigor Dimitrov.

Seit dem Karriereende des Schweizers aber ist die Sache kritisch geworden. Ende 2021, 2022 und 2023 hatte Stefanos Tsitsipas die Fahne hochgehalten, 2024 war's Grigor Dimitrov, der sich als Weltranglisten-10. zum Jahresende gerade noch so unter den Top Ten gehalten hatte. (2024 gab es allerdings sechs Wochen ohne Einhänder unter den besten Zehn, erstmals seit Einführung der Weltrangliste.)

Lorenzo Musetti als Nummer 8 im Ranking hält aktuell die Stellung (auch 2025 gab es zuvor schon Wochen ohne Einhänder unter den Top 10).

Wann das erste Jahresende ohne Einhänder unter den besten zehn Spielern kommen wird? Offen. Lange wird's vermutlich nicht mehr dauern.