Jahreszeugnis Rafael Nadal: Ein schwieriges Jahr voller Highlights

Reibungslos verlief das Jahr 2022 für Rafael Nadal wahrlich nicht. Dennoch darf der Spanier auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurückblicken.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.12.2022, 13:54 Uhr

© Getty Images Zu Beginn des Jahres gewann Rafael Nadal die Australian Open

Die Saison 2022, sie war für Rafael Nadal eine durchaus turbulente. Gleichzeitig aber auch eine höchst erfolgreiche. Denn obwohl der Spanier (einmal mehr) vom Verletzungspech verfolgt wurde, wanderten in der abgelaufenen Spielzeit zwei weitere Grand-Slam-Titel auf sein Konto. Folgerichtig wird Nadal das Jahr als Weltranglistenzweiter beenden.

Doch springen wir zurück an den Anfang der Saison. Als Nadal Ende Dezember bekanntgab, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, stand hinter seinem Antreten bei den Australian Open plötzlich ein großes Fragezeichen. Rund ein Monat später reckte er in Melbourne dann aber sogar den Pokal in die Höhe. Entgegen aller Erwartungen. Unvergessen ist der Finalsieg über Daniil Medvedev, als Nadal einen 0:2-Satzrückstand aufholte.

Nadal holt das Verletzungspech ein

Mit reichlich Selbstvertrauen im Gepäck holte Nadal nach seinem Triumph bei den Australian Open auch noch in Acapulco den Titel, ehe ihn im Finale von Indian Wells eine gebrochene Rippe stoppte. Der Spanier musste pausieren und kehrte erst in Madrid auf die Tour zurück. Als ihn eine Woche später in Rom Fußprobleme sichtlich am Gehen hinderten, schien ein 14. Titelgewinn bei den French Open nahezu unmöglich.

Doch Nadal machte das Unmögliche einmal mehr möglich. Der 36-Jährige besiegte in Paris Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Alexander Zverev und Casper Ruud und stellte seine Vormachtstellung auf Sand somit einmal mehr unter Beweis. Und das trotz der großen Fußprobleme, die Nadal nur mit Spritzen kontrollieren konnte. Dass er die vom Müller-Weiss-Syndrom verursachten Schmerzen dank einer pulsierten Radiofrequenztherapie nun offenbar dauerhaft in den Griff bekommen hat, markierte für Nadal wenige Tage nach dem Erfolg im Stade Roland Garros den wohl größten Sieg der abgelaufenen Saison.

Leistungsabfall nach Wimbledon

Vorbei war es für Nadal mit den Verletzungsproblemen nach den erfolgreichen Eingriffen an seinem linken Fuß aber nicht. Zum Wimbledon-Halbfinale gegen Nick Kyrgios konnte der Iberer aufgrund eines Risses im Bauchmuskel erst gar nicht antreten, das gleiche Problem beeinträchtigte ihn auch bei den US Open. In New York verlor Nadal im Achtelfinale gegen Frances Tiafoe.

Danach lief für Nadal nicht mehr viel zusammen, emotionales Highlight im Herbst war für den 22-fachen Grand-Slam-Sieger neben der Geburt seines Sohnes das Abschiedsdoppel mit Roger Federer. Immerhin durfte sich der 36-Jährige im letzten Spiel der Saison gegen Casper Ruud über einen versöhnlichen Abschluss freuen. Grund zur Freude gab es für Nadal 2022 trotz der zahlreichen Verletzungsprobleme aber ohnehin genug. Fazit: Sehr gut.