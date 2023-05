Jan-Lennard Struff - Leicht nervös, aber nicht wegen Roland Garros

Bei aller Vorfreude auf das Turnier in Roland Garros: Für Jan-Lennard Struff hat am Samstag der Fußball Vorrang.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.05.2023, 14:37 Uhr

Jan-Lennard Struff vor ein paar Wochen in Madrid

Vorzeitige Glückwünsche wollte Jan-Lennard Struff am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung seines Schlägerausrüsters nicht annehmen. Nein, diese Glückwünsche hätten nicht auf etwaige Erfolge bei den French Open abgezielt. Sondern auf den am Samstag anstehenden Meistertitel von Borussia Dortmund. Sollte der Lieblingsverein von Struff nämlich gegen den FSV Mainz gewinnen, dann geht die Meisterschale ganz bestimmt nach Dortmund.

Und Struff, ein Mann, der sich seit Kindesbeinen an in die Kurve beim BVB gestellt hat, wird nicht vor Ort sein. Hat aber schon alternative Pläne: Denn er wird sich die Entscheidung am Samstag gemeinsam mit Kollegin Jule Niemeier ansehen. Die ebenfalls in der Wolle schwarz-gelb gefärbt ist. Ein wenig nervös sei er schon, erklärte Struff also am Freitag in einer kleinen Presserunde.

Die deutsche Nummer eins ist Struff egal

Im Kerngeschäft wartet auf Jan-Lennard Struff eine vergleichsweise schwierigere Aufgabe als auf die Dortmunder Kicker. Denn mit Jiri Lehecka wartet zum Auftakt ein Mann, den Struff in der Zukunft solide unter den Top 20 verortet. Sich selbst möglicherweise auch - dieses Ziel ist aber höchstens intern formuliert. „Intern“ heißt im Fall von Struff: mit seinem Team um Carsten Arriens, Marvin Netuschil und Physio Uwe Liedke.

Eine Sache ist Jan-Lennard Struff aber rechtschaffen egal: Das Rennen um die deutsche Nummer eins. Es gibt keinen Ausdruck der aktuellen Weltrangliste, in der Struff vor Alexander Zverev liegt, nicht einmal einen Screenshot. Gegenüber Zverev hat Struff kurzfristig den Vorteil, dass er in Roland Garros keine Punkte zu verteidigen hat, Zverev 720. Und danach ist für die beiden besten deutschen Tennisspieler viel möglich. Denn zu verteidigen hat Zverev nichts. Und Struff herzlich wenig.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros